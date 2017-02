Norauto à nouveau labélisé par Top Employer

L’enseigne Norauto est récompensée pour la quatrième année par le label Top Employer.

Norauto France a reçu pour la quatrième fois le label Top Employer pour la qualité de sa politique de ressources humaines. Le leader en France, qui compte 389 centres-autos, a récemment signé avec ses partenaires sociaux un accord expérimental d’un an lui permettant la réalisation d’études de satisfaction et la surveillance d’indicateurs afin de pouvoir mettre un plan d’action en marche "au plus proche de la réalité de ses métiers".

Selon les chiffres communiqués par l’enseigne, 87% de ses directeurs de centres sont issus de la promotion interne, tout comme 74% des responsables vente, 90% des chefs d’atelier et 100% des directeurs de secteur.

Le label Top Employer, créé en 1992 aux Pays-Bas, vise les entreprises comptant au moins 250 salariés, par zone géographie. Il aborde l’ensemble de la proposition de valeur de l’employeur à travers onze thématiques telles que la rémunération, les conditions de travail, la gestion des talents et des compétences ou l’évolution professionnelle.