Alphabet se met au lease-back et fleet management

Le parc et les mises à la route de la filiale LLD du groupe BMW ont progressé l'an dernier de 7% et 9%. Evolutions rendues possibles notamment par une importante opération de lease-back, technique de financement appelée à se développer cette année chez Alphabet. Tout comme le fleet management…

Alphabet France a été en phase avec le marché de la LLD sur 2016. Sur l'exercice écoulé, le loueur longue durée a procédé à quelque 26000 mises à la route et, à la fin de l'année, son parc totalisait près de 90000 véhicules (VP+VUL), données correspondant respectivement à des hausses de 9% et 7% sur 2015. "Nous avons progressé sur tous les segments de marché sans exception", souligne Olivier Monot, Pdg d'Alphabet France. Une opération qui n'en a pas moins marquée l'exercice : Alphabet a remporté un contrat de cession-bail ou lease-back impliquant 4300 véhicules (VP+VUL).

Constatant une appétence croissante des professionnels pour ce type d'opération financière (elle permet à une entreprise de céder ses véhicules à une société qui les lui remet immédiatement à disposition en mode locatif), le loueur longue durée a logiquement décidé d'inclure cette offre dans son catalogue produits 2017. Alphabet compte par ailleurs se lancer dans le fleet management (FM). "Il y a là-aussi une demande croissante", indique Olivier Monot. L'offre d'autopartage pour entreprises AlphaCity va de son côté prendre une nouvelle dimension. "Elle va devenir multimarque", révèle le Pdg d'Alphabet France.

Et il faudra sans doute plus que jamais compter sur Alphabet sur le marché des VE. Sa contribution aux mises à la route de VE en LLD est passé de 30% en 2014 à 40% en 2015 et, enfin, à 56% en 2016. En d'autres termes, plus d'un VE sur deux immatriculés l'an dernier en LLD était à mettre à l'actif d'Alphabet. "Les professionnels sont toujours plus nombreux à s'intéresser à notre offre de mobilité électrique AlphaElectric", note ici Olivier Monot.

Ses clients et prospects peuvent en outre le solliciter s'ils souhaitent aussi bénéficier de solutions de télématique, Alphabet ayant lancé il y a quelques mois une offre grâce à un partenariat scellé avec la société Océan, du groupe Orange (elle comprend l'offre Télématique Access à 15€ par mois et par véhicule, et l'offre Télématique Expert à 18€ par mois et par véhicule). "Nous croyons également dans la LLD à particuliers !", conclut Olivier Monot.