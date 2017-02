TomTom plombé par les PND

Le groupe vient de publier des résultats en très nette baisse. Un fait en partie lié au recul du marché des PND et qui pousse le Néerlandais à réviser ses ambitions.

Il est des signes qui ne trompent pas et le bilan de TomTom atteste que le segment des PND a définitivement placé ses plus belles heures derrière lui. Le groupe néerlandais a vu son chiffre d'affaires accuser une baisse sensible de 2% en 2016, à 987,3 millions d'euros, a-t-il fait savoir par voie de communiqué.

Plus révélateur encore, le résultat net a plongé de 34,4%, en 2016, à 12 millions d'euros. Sans conteste, la faute aux PND, dont le marché européen s'est contracté de 19%, sur la période. TomTom a alors vu son chiffre d'affaires perdre 10%, à 563,2 millions d'euros, ramenant la branche principale du groupe à 57% du CA total.

Dans ce contexte, TomTom a décidé de réviser ses ambitions à la baisse. le groupe table désormais sur un chiffre d'affaires de 925 à 950 millions d'euros en 2017, contre 980 millions d'euros initialement envisagés.

Le BtoB fait de la résistance

Tous les indicateurs n'ont pas basculé pour autant dans le rouge. Au BtoC se substitue une activité BtoB soutenue. La division Telematics a rapporté 155,1 millions d'euros, soit 15% de plus que l'an passé. 15%, c'est aussi le rythme de croissance du nombre d'abonnements contrats actifs, 696000 unités. Le montant des revenus récurrents ont quant à eux gonflé de 21%, selon le rapport.

Dans le même temps, la division Automotive & Licensing, présidée par le Français Antoine Saucier, a signé une belle performance également. A la faveur des contrats majeurs avec les constructeurs et sociétés informatiques (Microsoft Azure…), elle a vu son chiffre d'affaires prendre 8%, à 269 millions d'euros, confirmant les propos positifs tenus par le dirigeant quelques jours avant le Mondial de Paris.