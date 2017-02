Dieter Zetsche, président de l'Acea et P-dg de Daimler.

L'Acea fait part de son incertitude pour 2017

L’Acea dévoile ses estimations pour le marché automobile européen en 2017. Entre confiance des consommateurs, ralentissement économique et nouvelles réglementations, c’est finalement l’incertitude qui gagne les esprits.

"Contrairement aux nombreuses unes de journaux, et malgré le Brexit ou le referundum italien, la confiance des consommateurs est jusqu’ici restée solide", explique Dieter Zetsche, président de l’Acea et numéro un de Daimler AG. En effet, les ventes européennes de véhicules particuliers ont connu une croissance de 6,8% l’année dernière, pour un total de 14,6 millions d’unités vendues, le plus haut volume depuis neuf ans.

Néanmoins, l’incertitude risque de venir faire ombrage au marché en 2017, alors qu’un ralentissement des ventes en Europe est attendu, avec une croissance autour de 1%, selon les estimations de l’Acea. "Il dépendra beaucoup des conditions macro-économiques et des évolutions politiques, mais nous pensons que le marché restera stable. Par conséquent, nous encourageons l’Union européenne à continuer ses efforts afin d’assurer un accès équitable au marché mondial."

L'année 2017 marque également l’entrée en force de deux importantes législations sur les tests d’émissions : un test amélioré de mesure d’émissions de gaz carbonique des voitures effectué en laboratoire (WLTP), et la première étape d’un nouveau test de mesure d’émissions de polluants en conditions réelles de conduite (RDE). "Les tests WLTP et RDE sont essentiels pour regagner la confiance des consommateurs", affirme Dieter Zetsche. L’Acea;a récemment publié une brochure d’explications à propos de la transition au WLTP, qui développe également des recommandations concernant les politiques clés qui pourraient permettre une transition facile au test plus précis WLTP.

En espérant que ces efforts apportés dans le probable but de redorer l’image de certains pourront maintenir une tendance de croissance soutenue, qui s’est traduite en 2016 par des résultats record.