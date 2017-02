La Russie toujours en baisse

Le marché russe, toujours en attende de reprise économique, a finalement baissé de 5% au mois de janvier. 2017 doit être l’année du renouveau pour le pays.

La reprise n’a toujours pas fait son apparition en Russie. En janvier, il a été vendu 4078 véhicules de moins qu’a la même période, en 2016, ce qui au total porte à 77916 le nombre d’unités livrées. Triste chiffre, alors que le renouveau était fortement espéré pour cette année. Cependant, un léger signe fait penser que cette reprise pourrait se manifester incessamment sous peu.

"Bonne base pour aborder le printemps"

En effet, et comme l’indique Joerg Shreiber, "après deux très lentes premières semaines, l’activité des consommateurs a visiblement repris au milieu du mois. Cela suggère que les consommateurs ont digéré les offres et prix de 2017 et ont compris ce qui leur est proposé". Le président du comité automobile de l’AEB estime alors que ce phénomène constitue "une bonne base pour aborder le printemps", saison traditionnellement plus dynamique. "Cela ne devrait être qu’une question de temps avant que les ventes ne commencent à augmenter", avance l’expert.

Le marché russe a diminué de moitié depuis son record de 2012 et suite à la crise économique causée par la chute des prix du pétrole et les sanctions liées au conflit ukrainien. Des signes de reprises ont été observés depuis la fin 2016, mais ceux-ci restent faibles à l’image de ce début d’année.

Un élément de satisfaction réside cependant dans la listes des modèles constituant le Top 10 des ventes dans le pays le mois dernier. Les russes notent en effet que tous sont produits localement.