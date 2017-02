ALD Automotive bientôt en Bourse

A l'occasion de la publication de ses résultats 2016, la Société Générale a annoncé que sa filiale LLD ferait prochainement l'objet d'une IPO. Il s'agit de lui donner plus de souplesse pour nouer de nouveaux partenariats ou acquérir des start-up.

ALD Automotive devrait intervenir toujours plus sur le marché des nouvelles mobilités. La Société Générale a en effet indiqué que l'objectif de la prochaine introduction en Bourse de sa filiale LLD avait pour objectif "d'accélérer sa croissance [pour] devenir un leader dans le secteur de la mobilité". L'opération, qui devrait être réalisée dans les prochains mois et qui n'aboutira pas à une perte de contrôle de la part de la Société Générale, doit plus concrètement permettre à ALD Automotive de nouer plus rapidement des partenariats ou acquérir des start-up afin de développer de nouveaux services de mobilité.

"Nous considérons qu'il faut lui donner plus de souplesse et d'agilité [pour aller] plus vite dans un marché en pleine évolution, explique, dans les colonnes de nos confrères des Echos, Frédéric Oudéa, le directeur général de la Société Générale. Cette opération est nécessaire pour lui donner toute la liberté de nouer des partenariats ou d'acquérir des start-up pour incuber de nouveaux services. Comme nous avons été pionniers avec Boursorama, nous voulons être pionniers avec ALD Automotive."

Le loueur longue durée devrait donc continuer à gagner du terrain, tant à l'international qu'en France. L'entreprise, qui a récemment pris le contrôle du loueur Parcours, gère actuellement près de 1,4 million de véhicules dans 41 pays. Et la France a tout sauf démérité en 2016. L'an dernier, le parc en LLD et en FM d'ALD Automotive France a progressé de 7,5% sans prise en compte de l'intégration de Parcours, et de 26% avec prise en compte du rachat de Parcours (455000 véhicules, dont 177000 en FM, composaient le parc total d'ALD Automotive France à la fin 2016, inclus ceux de Parcours). Sur l'exercice écoulé, le loueur a par ailleurs mis à la route 80 000 véhicules, inclus ceux achetés par Parcours.

"Nous souhaitons pour l'essentiel transformer l'essai au niveau des PME-TPE en 2017", indique Jean-François Chanal, le directeur général d'ALD Automotive France. Et pour cause : son seul parc issu de ses onze partenariats constructeurs a bondi l'an dernier de 20%. Il totalisait quelque 40000 véhicules à la fin 2016. Le loueur, qui s'intéresse aussi de plus en plus à la LLD à particuliers, gérait aussi à cette date 7800 VE (+10%).