Toucango, le futur PND anti-somnolence au volant

La start-up Innov+ commercialisera dans quelques mois un tout nouveau PND sur le marché français. Il a pour particularité de se focaliser sur la vigilance au volant, véritable tendance montante de l'automobile.

Et si les PND n'avaient pas utilisé tout leur potentiel ? A la lecture des résultats annuels de TomTom, on a du mal à croire que le marché puisse rebondir vers des sommets. Pourtant, une start-up française fait le pari d'investir sur ce segment. Soutenue par le Pôle Moveo, Innov+ lancera Toucango en juin prochain, sous forme de pré-série auprès des compagnies de transport en autocar et les gestionnaires de flottes VL, VUL et PL.

Les experts pourraient faire la moue devant une telle annonce, sauf que le Toucango s'arme de fonctionnalités innovantes pour ce type de terminaux. Ses inventeurs, dont Stéphane Arnoux, le dirigeant d'Innov+, lui ont apporté des capacités au travers d'un nouvel algorithme couplé à une caméra infrarouge qui en font un système de surveillance de la vigilance du conducteur.

"Les études montrent que nous avons tous des micro-sommeil au volant. Les systèmes d'alerte de franchissement de ligne ou de collision se concentrent sur le véhicule, non sur l'automobiliste", explique Stéphane Arnoux. Son capteur est capable de suivre 68 points du visage trois fois par seconde et de recouper les comportements avec les données de roulage pour évaluer le risque.

Un mode intégrateur

Jusque-là, peu de différence avec des solutions déjà présentées par des équipementiers, des fabricants, voire des constructeurs. Sauf que le Toucango a été développé à partir d'un logiciel breveté par une start-up proche du CNRS et sur une base Android Pro. De fait, sa rapidité d'implémentation et son adaptabilité pourraient lui permettre de prendre de vitesse de nombreux projets similaires. "Nous allons ouvrir un mode intégrateur, qui permettra à des partenaires d'utiliser notre brique dans des solutions tierces", confie Stéphane Arnoux.

Par le truchement de Moveo, Innov+ a déjà pu soumettre sa proposition de valeur à des constructeurs allemands, notamment BMW, Daimler et Porsche, raconte le président. Xee et Drust, "qui partagent les mêmes valeurs", ont également croisé sa route, tout comme des fabricants d'éthylotests connectés. Questionné sur le sujet, Stéphane Arnoux admet ne pas avoir prévu de lien direct avec ce dernier équipement. Pourtant, on pourrait imaginer que les données de taux d'alcoolémie pourraient être intégrées au calcul de risque et prendre certains signes en compte avec plus d'attention.

Les assureurs en attente d'un "POC"

Outre l'intelligence, Innov+ a conçu le matériel. Au format de "phablette", il intègre une carte SIM pour assurer la transmission des rapports de conduite. Important quand on sait que le Toucango se destine aux professionnels de la route (40 à 70€/mois pour le terminal et l'accès à la plateforme). D'ailleurs, si la navigation de base sera fournie par Google Maps ou Waze, Stéphane Arnoux a avancé avec Here pour apporter des fonctionnalités BtoB spécifiques et n'exclut pas d'ajouter TomTom Telematics au catalogue.

Qu'en pensent les assureurs ? "Ils nous écoutent avec intérêt", se réjouit Stéphane Arnoux. Mais le président tempère son enthousiasme car ceux-ci attendent des preuves de succès avant d'avancer sur le dossier. La première livrée de juin et les 1000 PND à commercialiser en France avant la fin de l'année 2017 apporteront des réponses.