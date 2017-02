Retour gagnant en WRC pour Toyota

Pour sa deuxième sortie, la Yaris WRC signe une première victoire en Suède. Un retour gagnant pour le japonais dont le dernier sacre en WRC daté de 1999.

Il n'aura pas fallu longtemps à Toyota pour inscrire à nouveau son nom au palmarès du WRC. En effet, pour la deuxième course seulement de la Yaris WRC, Jari-Matti Latvala et Miikka Anttila ont décroché la victoire en Suède. Un 17e succès personnel pour le pilote finlandais et son 4e en Suède qui lui permet de prendre la tête du championnat Pilotes (48 points), devant Sébastien Ogier (44 points) et Ott Tänak (33 points).

Toyota a donc réussi son retour en WRC pour la plus grande joie d'Akio Toyoda, le patron du constructeur nippon : "C'est une sensation fantastique de gagner une épreuve du Championnat du Monde des rallyes après une interruption de 17 ans ! J'attends ce moment depuis toujours, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il arriverait si vite." La dernière victoire du nippon datait de 1999 quand Didier Auriol et Denis Giraudet gagnaient le rallye de Chine. Même sentiment pour le quadruple Champion du Monde Tommi Makinen qui dirige aujourd'hui l'équipe Toyota : "le résultat au Monde-Carlo était déjà inattendu, mais aujourd'hui c'est au-delà de l'inattendu. Bien sûr nous avons de la chance d'obtenir cette victoire, mais c'est aussi un immense hommage au talent de Jari-Matti et au travail de l'équipe en Finlande, en Allemagne et au Japon." "Au nom de Hyundai Motorsport, nous désirons féliciter Toyota pour cette victoire historique" a également indiqué Michel Nandan le boss de l'écurie coréenne. Pour lui, "si quelque chose est sûr après ce week-end, c’est que le WRC est en pleine santé, avec beaucoup de compétition. C’est l’un des points positifs à retenir de ce Rallye de Suède."

Une deuxième place au Monte-Carlo et une victoire dès le deuxième rallye en Suède, cela ne vous rappelle rien ? En 2013, la Polo WRC et Sébastien Ogier avaient également débuté leur moisson de cette manière. S'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur l'avenir de Toyota ou la suite du championnat, une chose est sûre, les Yaris sont dans le coup. Comme les Fiesta de M-Sport d'ailleurs puisqu'elles entourent le finlandais sur le podium, après avoir fait 1 et 3 dans la manche monégasque. Une régularité qui positionne l'écurie de Malcolm Wilson en tête du championnat Constructeurs (73 points) devant Toyota (53 points) et Hyundai (40 points).

Hyundai a une fois de plus survolé les premiers jours de course avec un Thierry Neuville au-dessus du lot mais malheureusement l'équipage belge vit une fois encore ses espoirs de victoire s'évanouir dans la super spéciale de Karlstad au soir du troisième jour. Dani Sordo est venu sauver les meubles avec, comme au Monte-Carlo, une belle 4e place. Une situation rageante pour le constructeur coréen car sa i20 Coupé WRC semble bel et bien être l'auto la plus performante en ce début de saison. Mais Michel Nandan, le patron de l'équipe Hyundai Motorsport reste confiant : "Ces deux premières manches vont servir à forger le caractère de notre équipe. Aucun résultat n’est jamais garanti, nous devons donc redoubler d’efforts pour montrer ce dont nous sommes capables. Nos équipages ont prouvé qu’ils pouvaient signer des scratches et Hyundai i20 Coupé WRC a affiché son potentiel pour s’imposer en WRC. Et nous avons le fighting spirit dont nous avons besoin pour gagner. Toutes les pièces du puzzle sont là, mais il nous faut un peu de chance. J’espère que ça commencera au Mexique."

Quant aux nouvelles Citroën C3 WRC, si Craig Breen limite la casse avec une 5e place, Kris Meeke a une nouvelle fois enchaîné les erreurs. L'équipe française (26 points au championnat Constructeurs) va devoir mettre les bouchées doubles et essayer de corriger le tir avant la troisième manche du championnat qui se déroulera donc au Mexique du 9 au 12 mars. Une première manche sur terre, après deux manches spécifiques, qui devrait permettre de jauger les forces en présence sur cette surface primordiale car elle est la plus présente tout au long du championnat.