Maven instaure l'autopartage à Atlanta

Le programme de mobilité de GM étend son périmètre dans la ville d'Atlanta. Il ajoute l'autopartage aux solutions disponibles.

Maven ne ralentit pas la cadence. Le programme de mobilité créé par General Motors il y a bientôt un an vient d'étendre le champ des possibilités dans la ville d'Atlanta. Désormais les abonnés du service pourront aussi profiter de l'autopartage, a fait savoir le groupe, qui s'appuie dans ce cas précis sur le programme Lyft Express Drive.

Pour couvrir les besoins dans la ville d'Atlanta, Maven City va disposer de 50 véhicules, disséminés dans 20 points de retrait. Sans surprise, General Motors a livré des Chevrolet Cruze, Cruze Hatchback, Malibu, Tahoe et Volt, mais aussi des GMC Acadia et Yukon ainsi que des Cadillac ATS et Escalade. Des véhicules qui pourront être réservés depuis l'application mobile correspondante et qui seront facturés à partir de 8 dollars/h (tous frais compris).

Pour mémoire, en onze mois, Maven a été installé dans 17 villes américaines et canadiennes, dont Ann Arbor, Atlanta, Baltimore, Boston, Chicago, Denver, Detroit, Los Angeles, Jersey City, Nashville, New York City, Orlando, Phoenix, San Diego, San Francisco, Washington et Waterloo, dans l'Ontario, au Canada.

Le programme de General Motors compte déjà 20000 membres et plus de 23000 réservations, notamment des Volt et des Tahoe. En moyenne, la durée dépasse treize heures et la distance parcourue s'établit à 161 miles.