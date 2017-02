PSA rachète une marque en Inde

Ambassador, marque indienne aujourd'hui disparue, pourrait renaitre avec le retour du constructeur français dans le pays. Sinon pourquoi la racheter ?

Après avoir annoncé le 25 janvier dernier son retour en Inde, avec le groupe local CK Birla, PSA vient de mettre la main sur la marque Ambassador. Le français a payé 11 millions d'euros à Hindustan Motors, une société qui appartient à… CK Birla son partenaire en Inde, pour qu'Ambassador passe son pavillon français. "Nous l'avons vendu pour 800 millions de roupies, mais nous avions déjà cessé la production il y a près de trois ans", a déclaré un porte-parole de CK Birla.

Marque bien connue en Inde pour avoir équipé, jadis, l'élite du pays, Ambassador se reproche aujourd'hui d'une coquille vide puisque la production a été stoppée en 2014 et l'usine fermée. Pourquoi donc cette marque ne faisait-elle pas partie du deal principal entre CK Birla et PSA ? PSA va-t-il revenir en Inde avec une marque locale ? On pourrait le croire car en janvier dernier aucune précision n'avait été donné quant à la marque que le groupe français souhaitait déployer dans le pays. S'appuyer sur cette marque bien connue dans le pays serait sans doute un bon moyen d'entrer rapidement dans la tête des consommateurs indiens à condition que l'imaginaire d'Ambassador soit en adéquation avec le futur produit développé par PSA.

Ambassador pourrait-elle être une marque de conquête à partir de l'Inde ? Pourquoi pas mais sans doute à long terme car rappelons que PSA ne disposera que d'une capacité de production en Inde limitée à 100 000 unités à l'horizon 2020. Rappelons que les partenaires ont consenti à un investissement de 100 millions d'euros (70 % pour PSA) pour mettre sur pied deux JV. Quoi qu'il en soit, que la marque Peugeot soit exploitée ou qu'il s'agisse d'Ambassador, le français va revenir sur un marché au potentiel certain mais encore difficile à exploiter comme en témoigne les 3,35 millions d'unités (VP+VUL) vendues en 2016 (+7,1 %). Le taux d'équipement reste encore 30 fois plus faible qu'en Europe avec seulement 22 véhicules pour 1000 habitants.