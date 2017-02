RCI Banque dans le bon tempo

Les nouveaux dossiers de financement de la financière de l'Alliance Renault Nissan ont bondi l'an dernier de 12,5%, avec une hausse de 11,3% en VN et de 18,6% en VO. Et le segment des professionnels devrait continuer à prendre de l'importance dans sa production. De nouveaux services vont les cibler en 2017.

Dans la lignée de 2015, RCI Banque a de nouveau affiché d'excellents résultats en 2016. L'an dernier, la financière de l'Alliance Renault Nissan a comptabilisé 1564000 nouveaux dossiers de financement VN + VO, volumétrie correspondant à une hausse de 12,5%. Obtenus avec 1288000 nouveaux dossiers de financement VN (+ 11,3%) et 276000 nouveaux dossiers de financement VO (+ 18,6%), tous ces dossiers ont permis à RCI Banque d'afficher une production de 17,9 milliards d'euros, en hausse de 14,9 %.

"Notre coût du risque est passé de 0,33% à 0,31% et notre taux d'intervention toutes marques - hors sociétés mises en équivalence - a gagné un point à 41%", souligne Gianluca de Ficchy, directeur général de RCI Banque. Du côté des seules marques Renault, Dacia et Renault Samsung Motors, ce taux est passé de 41,3% à 42,4%, et du côté des seules marques Nissan, Infiniti et Datsun, de 35,8% à 36,2%.

Et une fois de plus, la financière a tout sauf démérité au niveau des contrats de services : la financière en a "placé" la bagatelle de 3,4 millions durant l'exercice 2016, en hausse de 20% (63% des contrats de services "placés" l'an dernier étaient liés à des prestations associées à l'usage du véhicule). RCI Banque a affiché au final un résultat avant impôts de 912 millions d'euros, en augmentation de 8,1% en dépit d'un effet de change négatif de 38 millions d'euros enregistré principalement sur le Royaume-Uni et la région Amériques. L'exercice 2017 ? Il devrait particulièrement être centré sur les professionnels chez RCI Banque.

La financière a en effet l'intention de rapidement rentabiliser les investissements qu'elle a réalisés ces derniers mois, RCI Banque ayant notamment pris des participations dans les start-up Bulb Software (participation minoritaire) et Karhoo (participation majoritaire). Bulb Software propose une solution - BulbThings - permettant de consolider sur une seule et même base toutes les données de ses équipements professionnels, qu'il s'agisse de mobiliers de bureau, d'équipements de chantiers ou encore de véhicules, et Karhoo une entité qui a développé une plateforme de comparaison d'offres de taxis.

Autant de solutions qui cibleront prochainement les clients professionnels des marques de l'Alliance Renault Nissan. "La solution de Bulb Software sera proposée dans plusieurs pays en Europe et notamment via des contrats de LLD", précise Gianluca de Ficchy. Celle de Karhoo sera pour sa part réorientée vers la clientèle professionnelle et aussi lancée en France (avant sa reprise, elle ciblait surtout les particuliers et n'était opérationnelle qu'aux Etats-Unis et au Royaume-Uni).

A noter aussi qu'une nouvelle activité a vu le jour au sein de la financière avec le retour d'Alpine. RCI Banque a créé la solution de paiement e-payment qui permet de pré-réserver et de verser un acompte sur l'application mobile Alpine. "Nous allons bien sûr l'accompagner en matière de financement", souligne Clotilde Delbos, présidente de RCI Banque. Et bien évidemment, la financière aimerait aussi pouvoir devenir un jour la financière du réseau Mitsubishi en France. Last but not least. RCI Banque a déposé récemment plusieurs noms de marques à l'INPI : Automobilité, Au service de l'automobilité et We serve automobility. La preuve que tous les nouveaux services de mobilité sont pris au sérieux.

33,3

Montant des actifs productifs moyens de RCI Banque à fin décembre 2016 en milliards d'euros (+ 16,3%).

12,3

C'est en milliards d'euros le montant d'épargne net collectée par RCI Banque à la fin 2016 (10,2 milliards d'euros à fin 2015). A la fin de la période, il représentait 33% de ses actifs nets (32% à fin 2015, 23% à fin 2014 et 16% à fin 2013). Rappelons que la financière fait aujourd'hui de la collecte d'épargne en France, en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni.