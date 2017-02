Le marché chinois victime du Nouvel An

En raison notamment des festivités liées au changement d'année, le premier marché mondial a vu ses ventes de voitures neuves se stabiliser en janvier.

Selon les derniers chiffres de l'association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM), 2,52 millions de véhicules neufs ont été écoulés, le mois dernier, sur le premier marché mondial. Un résultat supérieur de seulement 0,2% à celui enregistré en janvier 2015, conséquence du Nouvel An chinois. L'association professionnelle note ainsi que, cette fois-ci, les vacances liées au changement d'année se sont tenues du 27 janvier au 2 février, mais que bon nombre d'usines ont fermé leurs portes ou ont fonctionné au ralenti bien avant cette période.

Mais, au-delà de cet événement épisodique, la stabilité du marché chinois s'explique également par la perte de vitesse de son industrie automobile. Après avoir enregistré, en septembre 2016, sa plus forte croissance mensuelle depuis trois ans, celle-ci ne cesse depuis de voir sa progression se tasser, preuve en sont les résultats de novembre (+16,6%) et décembre (+9,5%). Et la CAAM de justifier cette dynamique négative par "la réduction des avantages fiscaux".

Fin 2015, le gouvernement chinois avait diminué de moitié (de 10% à 5%) la taxe sur l'achat de petites voitures individuelles équipées d'un moteur d'une cylindrée inférieure à 1,6l. Une mesure qui, dans un pays où ces véhicules représentent plus de 70% des ventes, avait eu pour effet de booster le marché avant que les autorités locales n'annoncent, début janvier, un relèvement de cette taxe à 7,5%.