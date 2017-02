Financement : Daimler s'empare d'AutoGravity

Par l'intermédiaire de sa filiale, Financial Services, le constructeur vient d'investir dans un service américain qui aide à la comparaison d'offres de financements. Un pas de plus dans la digitalisation.

Daimler Financial Services signe une nouvelle acquisition. Pour un montant non précisé, la filiale du groupe allemand vient en effet de se porter actionnaire majoritaire d'AutoGravity, l'éditeur américain d'une application mobile dont le but est de faciliter la comparaison de véhicules et d'offres de financement avant un acte d'achat.

AutoGravity est une startup américaine, fondée en 2015, en Californie. Elle propose aux utilisateurs de son application de comparer jusqu'à quatre solutions sur-mesure, en fonction des critères renseignés. AutoGravity ne fait aucune ségrégation de marque ou de modèles, ni même de maisons de crédit. "En investissant dans AtoGravity, nous franchissons un pallier stratégique en vue d'adapter les modèles économiques du financement et du leasing aux canaux de vente digitaux", s'est félicité Bodo Uebber, le membre du directoire de Daimler AG, en charge de Financial Services et du contrôle financier.

Un pilote en commun

Au moment de l'annonce de Daimler, AutoGravity couvre déjà 46 Etats américains. La startup rapporte que son application iOS et Android a été téléchargée 150000 fois depuis la mise à disposition de la version pilote. Elle existe également en version Web. Une phase de test qui avait été réalisée en coordination avec Daimler Financial Services.

Cette prise de l'Allemand dans le vivier des start-up rappelle le cas de Ford. Il y a quelques semaines, la marque à l'ovale s'associait à AutoFi, avec qui elle lancera prochainement une plateforme par laquelle les clients feront leur demande de financement, au sortir de la concession, afin de centrer les échanges sur le véhicule et non les services ajoutés, conformément aux attentes émergentes des clients américains.