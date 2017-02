Le VO porte les résultats du groupe Parot

Au regard des résultats obtenus par l'opérateur bordelais au cours de l'exercice 2016, le secteur de l'occasion est l'activité qui progresse le plus au sein du groupe aussi bien au niveau des volumes que du chiffre d'affaires. Et ce n'est sûrement pas fini…

Le groupe Parot, qui est entré en Bourse au second semestre l'an passé, vient de publier ses résultats sur l'exercice écoulé. Des résultats qui ont finalement dépassé les objectifs initialement fixés par le dirigeant lequel visait un chiffre d'affaires situé entre 385 et 395 millions d'euros. Au bout du compte, le volume d'affaires sur l'année 2016 s'est établit à 397,7 millions d'euros en données pro forma, soit une progression de 9,5%. En données consolidées, le CA 2016 s'établit à 287,9 millions d'euros en progression de 27,5% qui tient compte des acquisitions de VO 3000 et du groupe Behra. A périmètre constant, la croissance organique du groupe est de 7%.

Le VO : 39% du CA total…

Dans ces résultats, il convient de souligner la forte progression de l'activité occasion au sein du groupe. En effet, le secteur de la seconde main du groupe Parot a généré un CA de 155,2 millions d'euros en progression de 19,10% représentant désormais 39% du CA total de l'opérateur. Un CA VO en majeure partie représentée par les ventes à particuliers lesquelles pèsent 70% de l'activité pour un volume d'affaires de 277,7 millions d'euros (+11,80%) contre 120 millions d'euros pour les véhicules commerciaux (+4,5%).

…et 63% du volume global

En termes de volumes écoulés, l'opérateur bordelais a écoulé 19 950 véhicules (dont 16 898 à particuliers) sur l'ensemble de l'exercice, en croissance de 5,7%. Dans ce total, là également, on constate le poids du véhicule d'occasion, secteur qui représente 63,4% du volume global avec 12 655 unités écoulées (+7,6%), quand le volume VN ne croit "que" de 2,6%. "La croissance enregistrée sur 2016, couplant performance organique et deux acquisitions stratégiques traduit notre capacité à mettre en œuvre le plan stratégique présenté lors de notre introduction en Bourse. En parallèle, nous avançons sur notre projet Delta et réaffirmons notre ambition de casser les codes de la vente sur Internet de VO d'ici à l'été 2017, a déclaré Alexandre Parot, P-dg du groupe.

Un axe stratégique et en devenir

On se souvient que le groupe a fait du VO la pierre angulaire de sa croissance. En mai dernier, il avait surpris son monde en s'emparant de VO 3000. "Mon souhait est de faire partie des trois premiers acteurs dans la distribution VO à marchands en France et le rachat de VO 3000 constitue une première étape dans ce développement", nous avait expliqué Alexandre Parot (JTA 886). "VO 3000 nous apportera une expertise, un savoir-faire et nous permettre aussi de mieux appréhender les valeurs des transactions et permettre aussi à tous nos points de vente de diversifier leurs offres tout en centralisant en son sein toutes les ventes à marchands ", avait-il précisé. Mais pas seulement.

En effet, Alexandre Parot souhaite donner "une nouvelle dimension" à l'enseigne "avec plus de présence terrain, très forte et très impliquée auprès des indépendants, voire des distributeurs labellisés" en permettant à VO 3000 d'aider cette population de professionnels à augmenter leurs ventes, constituer leurs stocks, les professionnaliser…Mais VO 3000 et ses dérivés ne constitueront pas la seule offre VO du groupe Parot.

S'il reste discret sur le sujet, Alexandre Parot travaille sur le lancement d'une plateforme digitale destinée à la commercialisation de véhicules VO. A l'instar de ce qu'à réaliser le groupe Dubreuil avec manouvellevoiture.com. "Plusieurs personnes y travaillent, plusieurs centaines de milliers d'euros ont été investis dans ce projet, c'est dire combien je suis attaché à ce nouveau projet", avance le dirigeant qui souhaite toutefois ne pas être trop précis quant aux avancées de cette nouvelle plateforme et de son contenu, "de peur à ce que l'on vole une très bonne idée". Lancement prévu pour le deuxième trimestre 2017.

Au global, le groupe maintient le cap 2020, date à laquelle l'opérateur doit peser 600 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 40000 véhicules vendus par an…

Répartition du CA par catégorie Catégories CA 2015 PF CA 2016 PF Evolution (en%) En % du CA VO 130,3 155,2 19,1 39 VN 166,7 181,6 8,9 46 Autres 66,1 60,9 -7,8 15 Total 363,1 397,7 9,5 100 Véhicules particuliers 248,3 277,7 11,8 70 Véhicules commerciaux 114,8 120 4,5 30 Total 363,1 397,7 9,5 100