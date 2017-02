Le réseau Distinxion en ordre de marche pour 2017

Après un exercice passé à structurer l'entreprise et solidifier ses bases, le réseau multimarque s'apprête à s'étoffer et à voir une vingtaine d'ouvertures se réaliser.

L'année 2016 est terminée pour le groupe Saint-Herblain-Distinxion. Un exercice qualifié de "période de transition et d'incertitudes" par les dirigeants eux-mêmes lors de la dernière Distinxion Académie qui s'était déroulée en septembre dernier. Après douze mois d'activité, ce sont aussi près de 18 000 véhicules qui ont été écoulés par le groupe, soit un peu mieux que les 17 500 unités initialement prévues. "Nous affichons une progression de 3,5 % en 2016, soit exactement la même que pour l'année précédente. Si le bilan reste supérieur, cela reste aussi insuffisant et ne nous satisfait pas même si, au regard du contexte…", commente ainsi Sébastien d'Aboville, directeur du réseau Distinxion.

Pour ce dernier, l'exercice 2016 a surtout été l'occasion de "remettre les choses à plat". "Nous avons encore mieux structuré l'entreprise avec notamment un recrutement plus accru, un renforcement du service achats, une augmentation des stocks de l'ordre de 30 %. Nous avons également revu les process, intensifié notre informatique et poursuivi la digitalisation de l'entreprise", énumère-t-il encore pour clarifier la situation et expliquer aussi pourquoi "la présence du groupe s'est moins fait sentir sur le terrain".

7 ouvertures validées et 20 à venir

Le terrain, c'est avant tout le réseau. Celui-ci ne s'est pas étoffé comme Sébastien d'Aboville le souhaitait l'an dernier. Avec 120 sites, sa taille n'a que peu évolué. "Nous comptons en tout et pour tout trois nouvelles ouvertures, dont une entrée pour une sortie, mais nous avons avant tout souhaité compter sur un réseau plus qualitatif", explique-t-il encore. Ce ne sera pas le cas cette année. Sébastien d'Aboville annonce avoir déjà sept nouvelles ouvertures validées (quatre dans le Sud-Ouest, une dans le Nord-Est et deux autres dans le Grand Sud-Est). "Notre objectif est clair pour cette année, il s'agit de procéder à vingt ouvertures, soit presque autant que notre meilleure année, en 2014, quand nous en avions compté vingt-cinq", annonce-t-il.

Sébastien d'Aboville ajoute encore qu'il possède une trentaine de contacts "très intéressants", mais que le processus de validation n'est pas simple : "Chaque ouverture demande du temps : il faut assurer la formation du personnel, valider la charte graphique, mettre en place la PLV, gérer les stocks…" Mais le dirigeant, qui mesure la tâche qui l'attend, sait aussi que cet objectif reste "réaliste et à la hauteur de nos ambitions".

Pour le reste des autres chantiers chers à l'entreprise, on n'oublie pas l'ouverture d'u nouveau showroom à Bruges, dans la banlieue de Bordeaux (33), lequel sera destiné à l'instar de celui existant à Saint-Herblain, aussi bien destiné aux particuliers comme aux marchands. L'ouverture de ce centre est programmée pour le début de l'année 2018.

Par ailleurs, la communication de l'enseigne à l'échelle nationale sera renouvelée, cette fois en partenariat avec Le Bon Coin et enfin le lancement du tout nouveau site Autos.fr destiné à augmenter la visibilité des points de vente Distinxion et de leurs investisseurs. Ceux-ci vont aussi pouvoir compter en parallèle sur un extranet entièrement refait. Plus que jamais, le réseau est en ordre de marche.