Walmart va commercialiser des voitures

Le géant de la distribution américain vient de créer un service de ventes de véhicules, VN et VO dans 25 de ses centres et quatre villes du sud du pays. D'ici deux ans, l'initiative pourrait s'étendre aux 10 000 points de vente de l'enseigne…

Des voitures disponibles dans des centres commerciaux est une initiative enfin devenue réalité. En tout cas aux Etats-Unis. En effet, le géant de la distribution US, Walmart va commercialiser à compter du 1er avril prochain, des véhicules neufs et d'occasion dans 25 de ses centres tous situés dans quatre villes du sud du pays : Dallas, Houston, Phoenix et Oklahoma City.

La démarche est rendue possible grâce à l'accord passé entre Walmart, CarSaver spécialiste de la distribution automobile sur le net aux USA, une sorte d'AramisAuto américain, AutoNation, un des plus grands de concessions outre-Atlantique ainsi que Ally Financial, une société de financement.

A terme, CarSaver a annoncé vouloir incorporer tous les centres Walmart du pays d'ici deux ans. 10 000 sont dénombrés aux USA. Concrètement et dès le début de l'opération, les centres Walmart sélectionnés intégreront des stands CarSaver où les vendeurs feront le lien avec les clients leur proposant des véhicules neufs, d'occasion ou 0 kilomètres accompagnés de services de financements. A l'issue de ces premiers contacts, CarSaver mettra directement en relation, via téléphone ou Internet, le client avec un des points de de vente du groupe AutoNation pour finaliser la vente.