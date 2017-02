Le véhicule du mois : la Mazda6

Le JA, en partenariat avec Autovista, vous fait découvrir tous les mois, en exclusivité, les valeurs futures sur le marché du VO d'un véhicule récemment lancé. Ce mois-ci, la Mazda6, laquelle, malgré de nombreux atouts, souffre d'un manque de visibilité pour décoller sur le marché VN. En revanche, sur le marché de la seconde main, elle demeure un très bon compromis.

Pour l'heure, La Mazda6 reste LE navire amiral de la gamme du Japonais. Toutefois, ce statut ne se traduit pas dans les ventes. En effet, en 2016, seulement 715 unités neuves écoulées en France, la "6" se situe en queue de peloton dans la hiérarchie commerciale de la marque. Même le MX-5 fait mieux. En outre, alors que Mazda a franchi la barre des 10 000 unités en France l'an passé (+ 22,59 %), la grande berline reste le seul modèle, avec le CX-5 mais dans de moindre proportion, à voir ses ventes régresser (- 26,74 %). A une époque où le marché fait la part belle aux SUV et aux citadines, il est à croire qu'il ne reste guère de place pour ces routières familiales. C'est d'autant plus vrai sur un segment M2 ultra dominé par les "locaux", 508 et Talisman en tête. Sans oublier également que certaines "importées" telles que la Passat et les trois principales Premium (BMW Serie3, Audi A4 et Classe C) jouent grandement leurs rôles d'outsiders. La Mazda6 ne manque pourtant pas d'atouts.

La Mazda6, dans sa livrée 2017, reçoit quelques évolutions d'ordre technique. Nous ne reviendrons donc pas sur son look, toujours aussi séduisant, lequel confère aussi bien à la berline qu'à la version break ce style résolument moderne, à part même, surtout sur un segment d'habitude conservateur.

C’est plutôt donc sur le plan technique, cher à cette marque d'ingénieurs, que les évolutions sont les plus sensibles. En effet, la Mazda6 bénéficie, comme sa petite sœur Mazda3, du système G-Vectoring Control, lequel permet d'agir sur la répartition du couple sur chacune des roues motrices afin d'optimiser la conduite, notamment en virage. Parallèlement, la grande berline reçoit l'affichage tête haute ainsi qu'un nouveau volant.

Si la Mazda6 conserve au catalogue deux offres essence, le 2.0 l de 165 ch et le 2.5 l de 192 ch, c'est avant tout la motorisation 2.2 l Diesel de 150 et 175 ch qui représente le cœur de gamme. Nous retiendrons aussi essentiellement la version 150 ch, la plus pertinente sur notre marché, aussi bien auprès des particuliers que des entreprises, au regard de ses performances : 4,8 l/100 km pour des émissions de CO 2 de 127 g (4,9 l et 129 g pour la version break). Disponible à partir de 31 400 euros, la Mazda6 reste ainsi le parfait compromis pour ceux désireux de rouler "différemment" tout en se rapprochant des standards Premium. "Un véhicule qui gagne à être connu", répète à l'envi les professionnels.

Valeurs futures de la Mazda6 2,2 SkyActiv 150 ch BVA Dynamique 35 450 euros

Années/kilomètres Valeur future vente (%) Valeur future (en euros) 2017/20 000 78,70 27 889 2018/40 000 69,20 24 544 2019/60 000 60,80 21 561 2020/80 000 52,70 18 685

Source Autovista

L'avis du professionnel

Pierre Bernard, dirigeant de Mazda Pau

"Comme pour beaucoup de Mazda, la Mazda6 gagne à être connue, et comme pour la majorité des voitures d’occasion, il faut qu’elle soit au bon prix du marché. Pour preuve, les deux dernières Mazda6 reprises en décembre dernier se sont revendues après moins de vingt et un jours de stock, en dégageant plus de 10 % de marge nette. Bien entendu, et même sur le marché de l'occasion, la préférence va à la version break. Au final, la Mazda6 reste une voiture extraordinaire, mais qui souffre d'un manque d'image. Il faut réussir à asseoir le client à son volant."