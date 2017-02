Partenariat Autoscout 24 et Depopass

Après Ouestfrance-auto.com, la solution de paiement sécurisé Depopass vient de nouer une nouvelle collaboration avec le site internet de vente de voitures d’occasion.

Depopass poursuit sa stratégie de partenariat. Après avoir conclu un premier rapprochement avec Ouestfrance-auto.com en novembre dernier, la solution de paiement digitale vient de nouer un nouveau rapprochement avec Autoscout 24 lequel va recommander Depopass à ses clients. Depuis le 1er février, l’offre Depopass est devenue le seul moyen de règlement conseillé par le portail.

Tout débute par l’envoi d’une photo, d’une pièce d’identité recto-verso et d’un justificatif de domicile. À partir de ces deux éléments, Depopass vérifie l’identité de l’acheteur et du vendeur. L’acquéreur vire alors la somme convenue sur un compte sécurisé ouvert à son nom chez Depopass. Le vendeur est alors alerté et peut fixer un rendez-vous pour finaliser la transaction. Alors qu’une modification du prix reste possible jusqu’au dernier moment, l’acheteur remet un code de paiement au vendeur, qui le vérifie grâce à l’application Depopass ou par SMS. La somme est alors virée sur un compte Depopass au nom du vendeur. Le service de Depopass est gratuit pour l’acheteur alors que le vendeur est prélevé de 29 eurosen cas de vente effective.

Une filiale du groupe BPCE

Fondée en 2015, la solution Depopass a été rachetée en 2016 par une filiale du groupe BPCE. Pour rappel, c'est S-Money, filiale technologique du groupe bancaire Banque Populaire Caisse d'Epargne (BPCE), qui est devenue actionnaire à 65,2 % de Depopass en mai dernier.

L'opération a également vu le groupe de contenu et de petites annonces CarBoat Media entrer au capital de Depopass à hauteur de 15 %. L'objectif ? Faire en sorte que Depopass devienne LA solution leader de la digitalisation des paiements de transactions automobiles entre particuliers en France. "Depopass permet de créer une nouvelle expérience d'achat du véhicule d'occasion en simplifiant l'ensemble de la transaction et en apportant toute la confiance nécessaire à l'opération de paiement", avait expliqué en mai dernier Nicolas Chatillon, président exécutif de S-Money et directeur du développement fonctions transverses Banque commerciale et Assurance du groupe BPCE.