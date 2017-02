Renault lance un appel avec Ticket for Change

Le constructeur et l'association ont lancé un appel à projets destiné à soutenir les jeunes entrepreneurs souhaitant développer un projet de mobilité à impact social.

Le groupe Renault est plus que jamais impliqué dans l'entreprenariat social ! Pour preuve, le constructeur et l'association de soutien et d'aide aux jeunes talents Ticket for Change ont lancé un appel à projets dans le domaine de la mobilité durable. Ouvert jusqu'au 2 avril, il a vocation à soutenir les jeunes entrepreneurs souhaitant mettre en place et développer un projet de mobilité à impact social en France.

Les candidats retenus bénéficieront d'un accompagnement de six mois pour créer une start-up sociale dans le cadre du Parcours Entrepreneur de Ticket for Change et les projets les plus avancés pourront postuler au comité d'investissement de Mobiliz Invest, fonds d'investissement du programme d'entreprenariat social du groupe Renault dénommé "Renault Mobiliz".

"Nous sommes convaincus que des entrepreneurs engagés peuvent contribuer à résoudre à grande échelle des problèmes comme l'accès à la mobilité pour tous ou l'inclusion de personnes éloignées de l'emploi dans notre société", souligne Matthieu Dardaillon, initiateur et cofondateur de Ticket for Change.

Depuis sa création en 2014, l'association a accompagné plus d'une quarantaine de projets, le groupe Renault étant l'un de ses partenaires financiers depuis le début. "C'est un dispositif complet qui s'adresse à ceux qui veulent changer le monde, pour faire d'eux des acteurs de la construction d'une société plus solidaire", souligne François Rouvier, directeur de Renault Mobiliz.