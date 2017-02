Berlin autorisé à subventionner des bornes VE

La Commission européenne a estimé que le programme de subventions allemand destiné à déployer 15000 bornes de recharge VE sur son territoire ne contrevenait pas aux règles de l'Union européenne relatives aux aides d'Etat.

Les VE sont appelés à prendre un peu plus d'importance dans les immatriculations de véhicules en Allemagne (0,8% en 2016). La Commission européenne n'a en effet rien trouvé à redire au programme de subventions allemand d'un montant de 300 millions d'euros sur quatre ans destiné à déployer 15000 bornes de recharge VE sur son territoire (elles seront toutes alimentées par de l'électricité issue de sources renouvelables et 5000 de ces bornes seront des bornes de recharge rapide). L'institution européenne a estimé que "le régime allemand visant à déployer un réseau d'infrastructures conviviales de recharge des véhicules électriques dans l'ensemble du pays était conforme aux règles de l'UE relatives aux aides d'Etat".

Les bornes seront en outre accessibles sur la voie publique et permettront au pays de "remédier à une véritable carence du marché sans nuire de manière indue à la concurrence dans le marché unique". "Les véhicules électriques peuvent apporter de vrais avantages à la société grâce à la réduction des émissions nocives et de la pollution sonore, souligne aussi Margrethe Vestager, commissaire européenne chargée de la politique de concurrence. Or, le régime d'aides allemand incitera les consommateurs et les entreprises à utiliser des véhicules électriques."