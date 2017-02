Le marché européen commence fort

Les chiffres des immatriculations, publiés par l'Acea, font état d'un très bon démarrage de l'année 2017. L'association des constructeurs rapporte une croissance de 10,2%, à 1,17 millions d'unités.

Pour la troisième fois de rang, le marché européen connait un mois en croissance. Après avoir progressé en novembre et décembre, il a enregistré un volume en hausse de 10,2%, par rapport à janvier 2016, à 1170220 unités, selon les chiffres publiés ce 16 février par l'Acea (association des constructeurs).

Parmi les marchés majeurs du continent, l'Acea souligne les cadences d'immatriculations en Espagne (+10.7%), en France (+10.6%), en Allemagne (+10.5%) et en Italie (+10.1%). Une performance à mettre en partie au crédit des deux jours ouvrés supplémentaires, souvent mis à profit pour gonfler les résultats de manière artificielle, comme nous l'avions observé en France. Le Royaume-Uni s'est montré quant à lui plus calme, en ce mois de janvier, avec + 2,9% par rapport à 2016.

Les Français dans le tempo

Dans les rangs des constructeurs, Volkswagen conforte sa place de groupe principal. L'Allemand entame l'exercice 2017 sur les rythmes de 2016, à savoir avec une hausse de 10,3%, pour parvenir à une pénétration de 24,1% (12 marques). En détail, Volkswagen (+10,8%), Skoda (+11,4%) et Seat (+25,9%) ont mieux exploité la période les marques Premium, Audi (+2,7%) et Porsche (+7,1%), rapporte l'Acea.

Chez les Français, le groupe Renault a légèrement dépassé la tendance (+ 10,4%), à la faveur d'un bond de 10,6% la marque au losange et du dynamisme de Dacia (+9,5%). En face, PSA a gagné 6,8%. Peugeot et Citroën y contribuent en affichant des croissances respectives de 10,4% et 6,4%. Faute de nouveauté au catalogue, DS plonge de de 32,6% sur un an. Le groupe de Carlos Tavares, entré en négociation pour la reprise d'Opel, parvient toutefois à obtenir une part de marché de 10,3% (-0,3 point) qui lui assure le retour à la deuxième place du classement, devant… Renault (9,1% de pénétration).

A quelques unités près

A la quatrième place pointe Fiat-Chrysler (FCA) avec 7,1% du marché européen. En forme, l'Italo-américain gagne 15% en janvier, grâce à Fiat (+17,1%) et surtout Alfa Romeo (+29,4%) qui semble bénéficier du début de renouvellement de sa gamme. Jeep, après une percée en 2015 et 2016, marque en revanche le pas (-5%). Le groupe italo-américain détient. A seulement 13 unités de FCA, Ford progresse de 9,9 % sur un an. Le groupe Opel croît, lui, de 5,5% et affiche une part de marché de 6,4%.

La bataille fait rage entre Daimler et BMW. Pour 500 unités, la maison de Stuttgart dépasse la firme munichoise, grâce à une croissance plus forte (+14,6%) que le groupe bavarois (+10,4%). Elle fait rage aussi entre Toyota et Nissan. A 5,1% du marché européen, Toyota (+11,9 % en janvier), garde l'avantage sur son rival et compatriote. Nissan grappille 4,6 % de croissance et doit de fait accuser un recul sa part de marché, à 3,6 %.