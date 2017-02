Uber veut prendre de la hauteur

L'application américaine de VTC souhaite concrétiser son service d'aviation à la demande et à recruter à cet effet Mark Moore, ancien ingénieur de la NASA.

Alors que le premier taxi-drone autonome a effectué ses premiers mouvements, cette semaine, au-dessus de la ville de Dubaï (Émirats arabes unis), la bataille du ciel pourrait bien devenir rapidement une réalité. A l'instar de ce qui se joue depuis maintenant plusieurs années sur nos routes avec une offre en mobilité qui ne se limite plus simplement aux véhicules privés ou aux taxis et comprend dorénavant des VTC, de l'autopartage ou encore du covoiturage, pareil dessin pourrait ainsi devenir réalité au-dessus de nos têtes.

Se déplacer en voitures volantes, comme dans le Cinquième Elément, constitue un projet fou qu'entend mener à bien l'application américain de VTC Uber au travers de son service d'aviation à la demande Uber Elevate. Dans cette optique, la société basée à San Francisco vient de faire appel au très reconnu Mark Moore, selon une information relayée par nos confrères de La Tribune. Nommé directeur de l'ingénierie en charge de l'aviation, cet ingénieur spécialisé en aéronautique vient de passer trois décennies au service de la NASA.

Un livre blanc sur les voitures volantes

Plus que ce fait d'arme non négligeable, celui-ci possède également une vision pointue de son sujet ayant détaillé, dès 2010, sa vision des voitures volantes dans un livre blanc sur les ADAV (aéronef à décollage et atterrissage verticaux ou VTOL, en anglais). Capables de se lever à la verticale, comme de petits hélicoptères mais en plus silencieux, ces voitures volantes seraient électriques et bénéficieraient d'une autonomie comprise entre 80 et 160 km avec une vitesse de pointe de 250 km/h.

Selon Bloomberg, c'est à la lecture de ce livre que Larry Page, co-fondateur de Google, aurait eu l'idée d'investir dans les start-ups spécialisées Xee Aero et Kitty Hawk. Alors qu'Uber ambitionne de concrétiser ce projet à horizon 2026, la société a publié, en octobre dernier, un document détaillant celui-ci. Il y est notamment question d'améliorer la mobilité urbaine en évitant les embouteillages et de raccourcir les temps de trajet.

San Francisco-San José en 15 minutes

Grâce aux voitures volantes, rallier San Francisco à San José (70 km) ne prendrait plus que 15 minutes par les airs contre 1h40 par la route. Un objectif tout à fait réalisable pour Mark Moore qui estime en outre que ce marché "pourrait être rentable et sûr" pour Uber. Mais au-delà de l'aspect technique, tous ceux souhaitant se positionner devront faire face à la régulation du transport aérien. En la matière, aucune règle n'existe et les choses pourraient encore prendre beaucoup de temps.