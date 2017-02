Palmarès des constructeurs les plus innovants

Certains constructeurs se sont particulièrement distingués dans le dernier Top 50 mondial des entreprises les plus innovantes du Boston Consulting Group ("The most innovative companies 2016").

Les dirigeants d'entreprises semblent plutôt apprécier Tesla. Pour la deuxième année consécutive, le constructeur automobile américain termine à la troisième place du classement du Boston Consulting Group sur les entreprises les plus innovantes dans le monde ("The most innovative companies 2016"). Il est uniquement devancé par Apple et Google, qui terminent respectivement à la première et deuxième place de ce Top 50 (les deux mêmes leaders en 2015). D'autres représentants du secteur n'en sont pas moins présents dans ce classement. Ils sont même au nombre de sept. Le deuxième représentant du secteur est le groupe Toyota qui termine à la huitième place, devançant de peu BMW et Daimler (ils ont décroché respectivement les quatorzième et seizième places).

Viennent ensuite GM (27e), Renault (38e) et Honda (48e). Ne pas être présent dans ce classement établi via des sondages réalisés auprès de dirigeants d'entreprises du monde entier ne signifie pas pour autant ne pas innover. "Les co-entreprises, partenariats et collaborations font également partie de l'innovation, rappelle le Boston Consulting Group. C'est notamment le cas des constructeurs FCA, GM et Volvo, qui ont décidé de travailler sur les véhicules autonomes avec respectivement les sociétés Google, Lyft et Uber." Cette dernière entité a d'ailleurs intégré le classement cette année, directement à la 17e place.