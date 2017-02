Atos Worldline primé pour son POC d'e-paiement

Le paiement à bord des véhicules excite les ingénieurs. Embarqué de longue date dans cette aventure, Atos Worldline vient d'être récompensé pour ses travaux de recherche.

Le paiement dématérialisé depuis les véhicules se concrétise très sérieusement. Quelques jours après les annonces de Jaguar et Shell, qui ont intégré une application à bord des voitures anglaises, Atos Worldline se voit récompensé par un collège d'experts pour POC (Proof of Concept) en matière de paiement embarqué. Le titremPOS a été décerné dans le cadre de la remise des prix du MPE (Merchant Payments Ecosystem).

La solution de paiement embarqué dans le véhicule proposée par Atos Worldline a retenu l'attention du jury pour avoir utilisé le nouveau système d'exploitation automobile GENIVI. Le spécialiste des services transactionnels souhaitait faire la démonstration d'une expérience fluidifiée au volant, en facilitant le règlement de biens et de services, dans le cas d’un service de drive-in par exemple. De leur côté, les commerçants pourront exploiter un nouveau canal de distribution dans la voiture avec un déploiement rapide sur le marché, puisque la solution est basée sur des protocoles standard.

En effet, le concept d'Atos Worldline repose sur des solutions connues. Les ingénieurs ont notamment exploité WL Trusted Authentication, le système d’authentification forte, de seconde génération, qui assure la sécurité des transactions, et WL Wallet, le tout-en-un qui assure la protection de l'identité digitale du consommateur et lui permet des interactions simplifiées, et ce, tout au long de son parcours client.

Pour mémoire, ces briques que nous avait présentées Pascal Pediroda, chef de produit vie connectée d'Atos Worldline, l'an passé, lors de la Conférence Automobile Connectée. La thématique sera à nouveau à l'honneur lors de la prochaine édition, le 2 mars à Paris.