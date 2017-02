Palmarès des marques auto les plus valorisées

Une marque domine de nouveau le classement des marques automobiles les plus valorisées dans le monde du cabinet Brand Finance.

Toyota commence très bien l'année 2017. La marque a de nouveau décroché la première place du classement des marques automobiles les plus valorisées dans le monde de l'agence britannique de branding Brand Finance ("The most valuable auto brands of 2017"). Elle termine sur la plus haute marque du podium avec une valorisation de 46,255 milliards de dollars, en hausse de 7% sur 2016. "Sa profitabilité demeure forte", explique Brand Finance.

Et comme l'an dernier, elle est talonnée par les marques BMW et Mercedes-Benz. Dans le dernier Top 100 de Brand Finance, ces deux marques sont valorisées respectivement 37,124 milliards de dollars (+6%) et 35,344 milliards de dollars (+11%). Suivent Volkswagen et Nissan, qui voient leur valorisation bondir de respectivement 32%, à 25,014 milliards de dollar, et 39%, à 24,768 milliards de dollars. Elles ont ainsi gagné deux places par rapport au classement précédent, aux dépens de Ford et de Honda.

Ces deux dernières marques décrochent les 6e et 7e places, avec des valorisations de 22,432 milliards de dollars (+13%) et de 21,318 milliards de dollars (+10%). Autres marques du Top 10 ayant enregistré des hausses significatives entre 2016 et 2017 : Audi, Porsche et Chevrolet. La première a vu sa valorisation bondir de 28%, à 12,546 milliards de dollars, la seconde de 178%, à 12,396 milliards de dollars, et enfin la troisième de 29%, à 11,525 milliards de dollars. "Porsche est la marque de luxe la plus valorisée et la seconde marque la plus puissante derrière Ferrari", souligne Brand Finance.

Les marques françaises ? Elles n'ont pas à rougir de leur positionnement, même si certaines d'entres elles ont enregistré une baisse de leur valorisation entre 2016 et 2017. Renault décroche la 12e place, avec une valorisation de 10,302 milliards de dollars (+36,8%), Peugeot la 43e avec une valorisation de 2,155 milliards de dollars (-17,14%) et Citroën la 58e avec une valorisation de 1,503 milliard de dollars (-21,51%).