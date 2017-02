Lexus enchaîne les records

La marque Premium a réalisé une année 2016 particulièrement positive en établissant de nouveaux records de ventes sur le plan mondial, européen et français !

En ayant écoulé 677615 véhicules lors du dernier exercice, Lexus confirme sa progression sur la scène internationale avec une croissance de 4% sur un an et un quatrième record de ventes mondiales consécutif. "Nous sommes satisfaits par nos ventes mondiales sur un marché du luxe très difficile où les clients bénéficient d'un choix toujours plus large, se félicite Tokuo Fukuichi, président de la marque. L'objectif est de poursuivre notre développement en maintenant cette croissance constant et durable grâce à un bon équilibre en termes de progression de ventes entre les marchés où notre présence est établie et les régions émergentes."

Sur son marché domestique, au Japon, Lexus a vendu plus de 52000 véhicules l'an dernier et est ainsi devenu le deuxième acteur sur le segment local du haut de gamme. En Chine, la marque a dépassé pour la première fois de son histoire la barre des 100000 ventes en ayant écoulé 109151 véhicules. Autre bastion fort pour elle, l'Europe permet à la firme du groupe Toyota d'établir un nouveau record avec un total de 74316 ventes, soit 16,5% de plus qu'en 2015, porté par les motorisations hybrides qui représentent désormais trois ventes sur cinq.

Dans ce contexte, Lexus établit assez logiquement un nouveau record de ventes sur le marché français, et ce pour la cinquième année de rang. La marque y a ainsi écoulé 5066 modèles, un chiffre en hausse de 14,5% sur un an, dont 99% d'hybrides alors que la nouvelle génération du RX ainsi que les nouveaux GS et RC dominent les ventes et contribuent à ce résultat.