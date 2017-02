Mister Auto au diapason de l'analytique

L'e-commerçant de pièces de rechange automobiles a décidé de renforcer ses outils d'un système analytique. Il a fait appel à trois spécialistes du secteur pour parvenir à ses fins.

Mister Auto franchit un palier. La filiale de commerce en ligne de pièces de rechange de PSA vient de se doter d'une plateforme analytique. Celle-ci va faciliter la gestion proactive des données générées par ses activités, dans une logique de Big Data. Mister Auto espère ainsi optimiser l'automatisation de ses prises de décision.

Pour ce faire, Mister Auto a fait appel aux compétences conjuguées de Keyrus et Talend, respectivement spécialistes en transformation digitale et en technologie Cloud et Big Data, qui ensemble ont piloté la migration des bases de l'entreprise française vers la plateforme Amazon Web Services. Une organisation ouverte (open source) donnant ainsi aux directions métier un accès en temps réel à des données critiques impactant les choix stratégiques.

Pour comprendre tout l'intérêt de cet investissement, prenons les chiffres de Mister Auto. Le site Internet référence 400000 pièces en provenance de 600 fournisseurs. La société reprise il y a moins d'un an par le groupe PSA génère entre 5000 et 6000 commandes par jour.