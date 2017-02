Autovista lance le service VIN check en France

Dix-huit mois après le lancement de l’identification par le VIN et après avoir fait passer son taux de couverture à 87% du marché, Autovista va plus loin dans son offre à professionnels et accélère en parallèle la digitalisation du métier VO…

Le VIN, quèsaco? Un service qui permet l’identification parfaite d’un véhicule par son numéro de châssis afin d’obtenir immédiatement sa finition et l’ensemble de ses options. Ce service a connu un démarrage accéléré au sein d'Autovista avec près de 200000 VIN consultés en 2016 par tous les types d’acteurs de l’industrie automobile (loueurs, groupes de distribution, enchères, constructeurs ou organismes de financement …). "Sur le marché français, on estime à 26% environ les véhicules mal identifiés à la reprise, une statistique impressionnante sachant que l’identification est préalable à la détermination du prix de vente. Certains acteurs ont augmenté leurs prix de vente de plus de 700€ après s’être aperçus que le véhicule comportait trois fois plus d’options que celles relevées lors de la reprise", estime Dominique Descamps, responsable du développement du service VIN check chez Autovista.

BCAuto y a adhéré

Parfaitement averti de la fiabilité du système VIN et de l’atout qu’il représente pour le marché des véhicules d’occasion, BCAuto Enchères, leader de la vente de véhicules d’occasion aux professionnels, a souhaité intégrer VIN check à son dispositif d’identification et d’évaluation. Ainsi, BCAuto Enchères peut préqualifier 100% des VO par le VIN, puis en établir une estimation précise via son outil MarketPrice avant leur mise en vente. "Désormais, nous avons la garantie de proposer à nos clients des véhicules identifiés de manière rapide et fiable. Pour BCAuto Enchères, c’est une étape supplémentaire dans la confiance que nous établissons avec les professionnels : ils peuvent être certains que l’identification est établie sur une base incontestable, qui permet une estimation au plus juste", selon Olivier Fernandes, directeur général de BCAuto Enchères.

Des constructeurs intéressés

Autovista va continuer d’élargir sa couverture VIN et des discussions sont désormais avancées avec de nouveaux constructeurs afin de couvrir l’intégralité du marché. "Nous souhaitons que l’identification par le VIN soit à la base de toute transaction automobile d’un véhicule d’occasion en France et en Europe", explique Dirk-Marco Adams, directeur général d’Autovista. "En Allemagne, ce sont plus de 40% des transactions qui sont préalablement qualifiées par le VIN", a-t-il ajouté. Pour assurer le déploiement du VIN sur le marché, Autovista a prévu de lancer dans chaque métier VO un acteur labellisé VIN check afin d’entraîner le marché vers ce nouveau standard de qualité. "Nous allons améliorer la qualité des échanges entre professionnels ou particuliers. L’utilisation du VIN est par ailleurs un excellent moyen d’assurer la transition digitale du métier VO", conclut enfin Dirk-Marco Adams. Pour Autovista, cet avantage comparatif, dans la vente d’un VO, va pousser les professionnels à s’équiper, surtout dans un monde connecté où la plupart des sites de transaction proposent toujours plus de réassurance et de transparence.