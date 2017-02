SDVI reprend CEVI Ouest

La filiale de distribution d'Iveco France reprend trois affaires de CEVI Ouest et s'installe ainsi à Poitiers, Châtellerault et Angoulême.

Filiale de distribution d'Iveco France, la SDVI, 180 employés et 75 millions d'euros de CA, s'empare des actifs du groupe CEVI Ouest, à savoir les sites situés à Poitiers, Châtellerault (86) et Angoulême (16), auxquels s'ajoutent les quatre agents de Niort (79), La Rochelle, Saintes (17) et Cognac (16). En outre, et afin de redynamiser le secteur, la SDVI étoffera ses équipes en faisant passer les effectifs du secteur repris de 28 à 39 personnes au cours du premier semestre 2017.

"Grâce à cette acquisition, SDVI représente désormais près de 10% du marché national 'réseau' toutes gammes Iveco confondues (Daily, Eurocargo, Stralis et Trakker)", a déclaré Thierry Kilidjean, directeur général délégué d'Iveco France.

Née en 1945 dans le centre de Nantes, SDVI a été reprise par Iveco en 1984. Elle représente les marques Iveco et Fiat Professional sur les départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée, et Iveco Bus en Loire-Atlantique et Maine-et-Loire. Ses établissements secondaires se situent à Rezé (44), Saint-Nazaire (44) et Saint-Jean-de-Linières (49), et sont complétés par sept RA situés à Ancenis, Derval (44), Challans, La Roche-sur-Yon (85), Les Herbiers (85), Saumur et Cholet (49).