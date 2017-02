BMW Group France change de patron !

Vincent Salimon se voit confier la présidence du constructeur bavarois dans l'Hexagone en remplacement de Serge Naudin, qui rejoint de son côté BMW Financial Services.

C'est une page qui se tournera le 1er avril prochain du côté de Montigny-le-Bretonneux (78). En poste depuis cinq ans, Serge Naudin cédera en effet à cette date la présidence du directoire de BMW Group France à Vincent Salimon, directeur de Mini France depuis juillet 2014, pour rejoindre Singapour où il assurera dorénavant la direction de BMW Financial Services pour la région Asie-Pacifique.

Alors que le groupe a enregistré l'an dernier un nouveau record de ventes en Europe (1,1 million d'unités, +9,2%), le marché tricolore lui aura également souri avec une croissance de 12,7% et quelque 86000 immatriculations. De quoi renforcer le bilan de Serge Naudin tandis que la part de marché de BMW Group, au travers des marques BMW et Mini, est passée, entre 2012 et 2016, de 3,6% à 4,25% dans l'Hexagone.

Ancien nageur de haut niveau (membre de l'équipe de France de natation de 1981 et 1988) et diplômé de l'EM Tours, son successeur a débuté sa carrière chez Media Performances et Price Waterhouse avant d'intégrer, en 1995, le constructeur bavarois. Depuis plus de vingt ans, il a occupé de nombreuses fonctions à l'international, notamment en Norvège, ainsi qu'en France en qualité de directeur pièces et accessoires ou directeur des ventes de BMW ainsi que directeur général de Mini.