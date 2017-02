Lamberet optimiste pour 2017

Le constructeur-carrossier s'attend encore à voir ses ventes progresser cette année, fort de nouvelles offres basées sur des modèles estampillés Mercedes-Benz, Renault, Peugeot ou encore Citroën.

L'optimisme est de rigueur cette année chez Lamberet. Le constructeur-carrossier spécialiste du froid estime qu'il pourra rester sur sa lancée de 2016, exercice au cours duquel il a procédé à l'immatriculation de 1400 véhicules utilitaires frigorifiques de moins de 7 tonnes de PTAC en France (+22%). Rares seront en tout cas les professionnels qui ne pourront trouver leur bonheur chez le carrossier-constructeur sur le nouvel exercice : son offre totalise aujourd'hui 63 modèles d'utilitaires frigorifiques de moins de 7 tonnes de PTAC issus de seize partenariats constructeurs (ils autorisent plusieurs milliers de combinaisons différentes). Et certaines créations devraient particulièrement soutenir les ventes de la société bressane sur 2017.

Lors du dernier salon professionnel de la restauration et de l'hôtellerie Sirha à Lyon, son stand exposait une version frigorifique du Citroën Jumpy, présentait le programme d'offres packagées "Utility" de Peugeot Professionnel en exposant un Peugeot Partner plancher-cabine Utility, permettait de découvrir l'étendue de son partenariat avec Renault Pro+ tout en exposant des modèles de Kangoo, de Trafic et de Master en donnant aussi accès à des offres "Prêt à Partir", et enfin comprenait un corner "VanParner by Mercedes-Benz". "Lamberet offre la plus grande gamme de véhicules frigorifiques sur base Mercedes-Benz avec les Citan, Vito et Sprinter fourgons, le Sprinter plancher-cabine Alko et le Sprinter châssis-cabine", note le carrossier-constructeur.