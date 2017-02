L'Amérique du Nord exclusivement en Smart ED

A partir de cet été, Smart ne vendra plus que des versions électriques ED aux Etats-Unis et au Canada. Explications.

A partir de cet été, la nouvelle Smart Fortwo ED sera la seule Fortwo disponible en Amérique du Nord. Annette Winkler, la patronne de la marque, l'a annoncé le 16 février dernier. Un choix dicté par l'analyse des ventes. En effet, aux Etats-Unis, 25% des Fortwo vendues sont déjà des électriques. La part des ED grimpe même à 50% au Canada et, dans les deux pays, 100% des ventes sont réalisées dans des grandes métropoles.

Un choix stratégique dont il est encore difficile d'imaginer l'impact sur les ventes du modèle, mais on peut logiquement s'attendre à une baisse car en Amérique du Nord comme ailleurs les infrastructures de recharge, pas encore assez présentes, restent un frein à l'achat. On peut également voir cette décision comme une simplification de la gamme avec seulement deux modèles (Fortwo Coupé ED et Fortwo Cabrio ED). de quoi faire baisser les coûts logistiques et de distribution pour un modèle dont les ventes sont relativement basses depuis 2008. En effet, depuis cette date, un peu plus de 94000 mini-citadines ont été écoulées aux US (93773 de 2008 à 2016 et 324 unités en janvier 2017).

Rappelons que la marque Smart a débarqué aux US en 2008 sous la houlette d'un distributeur exclusif qui n'était autre que Roger Penske, l'emblématique patron du groupe de distribution Penske Automotive Group. Les débuts sont aussi rapides qu'une Smart ED au démarrage avec 24622 unités écoulées en 2008. Depuis cette année record, les volumes ne cessent de décroître pour seulement atteindre 6211 unités en 2016. Entre-temps, en 2011, Daimler avait repris en main la distribution de sa marque.

Quoi que l'avenir réserve à Smart en Amérique du Nord, l'année 2016 aura permis de battre un nouveau record avec 144479 ventes à travers le monde, soit une croissance de 21%.