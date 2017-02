RCI Bank & Services rejoint un autre consortium Blockchain

La financière de l'Alliance Renault Nissan a rejoint le consortium LaBChain lancé fin 2015 par la Caisse des Dépôts.

Et de deux ! Depuis quelques heures, RCI Bank & Services est officiellement membre d'un deuxième consortium dédié à la technologie Blockchain. Après le consortium R3, entité regroupant près d'une soixantaine d'institutions financières de par le monde, la financière de l'Alliance Renault Nissan a en effet rejoint le consortium LaBChain.Ce dernier a été créé fin 2015 par la Caisse des dépôts et il regroupe à ce jour une vingtaine d'entités (Aviva France, Axa, BNP Paribas, CNP Assurances, Crédit Agricole, Groupe BPCE, La Banque Postale, Maif, Société Générale, Blockchain Solutions, Cellabz, CommonAccord, IBM, Ledger, Octo Technology, Paymium…).

"Intégrer [ce nouveau] consortium est la preuve que l’entreprise est prête à relever l’un des plus grands défis du secteur bancaire, souligne Gianluca De Ficchy, directeur général de RCI Banque. Grâce à ce partenariat, nous parviendrons à anticiper collectivement les opportunités et les impacts induits par cette nouvelle technologie sur notre industrie". Rappelons que la Blockchain – ou chaîne de blocs – est une technologie de stockage et de transmission d'informations basée sur des historiques de transactions électroniques à la fois infalsifiables et sécurisés et qui permettant de réaliser des transactions en quasi-temps réel à partir d'une même application ou encore de s'affranchir d'intermédiaires entre un acheteur et un vendeur (elle est à l'origine du développement du Bitcoin).