Vaste plan de recrutement chez Segula

Le spécialiste de l'ingénierie prévoit de recruter 4500 personnes au cours de l'année, principalement des ingénieurs et des techniciens, dont la moitié en France.

Présent mondialement aux côtés d'acteurs de premier plan des secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de l'énergie, du ferroviaire ou encore de la pétrochimie, Segula Technologie revendique à ce jour un effectif de plus de 10000 collaborateurs. Un chiffre amené à augmenter sensiblement au cours des prochains mois dans la mesure où le groupe tricolore prévoit de recruter 4500 personnes supplémentaires pour soutenir sa croissance et celle de ses partenaires.

Sur ce total, 2200 collaborateurs seront directement affectés au soutien des équipes françaises alors que Segula prévoit de faire appel à plus d'un millier de jeunes diplômés. Sont particulièrement visés des chefs de projets, des ingénieurs pilotes projets, des ingénieurs d'études, des techniciens concepteurs, des directeurs de pôle ou encore des ingénieurs d'affaires. En parallèle, plus de 250 stages conventionnés seront également proposés, autant de projets captivants liés aux énergies renouvelables, au véhicule connecté ou à la réalité augmentée.

Sur le plan international, le groupe étant désormais implanté dans 26 pays, cette campagne de recrutement touchera principalement les marchés où il est en forte croissance. Six cents personnes seront ainsi recrutées en Espagne, plus de cinq cents autres au Moyen-Orient, environ quatre cents sur la zone Amériques alors que les antennes italienne, suédoise, allemande, turque et anglaise seront elles aussi renforcées.