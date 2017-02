Iveco décroche deux grosses commandes

Le constructeur d'utilitaires et de poids lourds a enregistré une commande de plus de 600 Stralis auprès du groupe de transport italien Lannutti et l'entité Iveco Bus va livrer plus de 600 bus scolaires à l'Etat du Minas Gerais, au Brésil.

Iveco a enregistré des commandes conséquentes en l'espace de quelques heures. Le constructeur d'utilitaires et de poids lourds a annoncé que le groupe de transport italien Lannutti allait réceptionner 610 exemplaires de son poids lourd Stralis, et l'entité Iveco Bus vient de faire savoir qu'elle allait livrer 628 bus scolaires à l'Etat brésilien du Minas Gerais (Iveco et Iveco Bus sont toutes deux des marques du groupe CNH Industrial).

Les Stralis, qui incluront aussi des versions fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL), permettront au logisticien italien de renouveler sa flotte composée aujourd'hui de plus de 2500 véhicules routiers et multimodaux. "Nous sommes partenaires de longue date, et notre partenaire nous a toujours montré son implication et sa volonté de trouver des solutions optimales qui font la différence pour notre entreprise", explique Valter Lannutti, président du groupe Lannutti.

Les centaines de bus scolaires que va livrer Iveco Bus ? Ils auront une capacité de 48 passagers et seront utilisés à la fois en milieu urbain et en milieu rural dans l'Etat brésilien du Minas Gerais. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le constructeur à la confiance des autorités brésiliennes. Cette commande succède à un appel d'offres remporté l'an dernier par le constructeur et impliquant, lui, la livraison de 400 véhicules. D'autres vont par ailleurs suivre : au total, ce sont 1600 bus de la marque qui doivent être acquis dans le cadre du programme brésilien dit Fonds national pour le développement de l'éducation (FNDE).