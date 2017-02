Flowey renouvelle sa gamme grand public

Pour répondre à l’évolution des éléments de carrosserie des véhicules, le fabricant luxembourgeois a développé une nouvelle gamme grand public, sous la dénomination CDS.

Afin de répondre à la demande des particuliers, Flowey lançait dès 1996 sa première gamme "Auto Clean System", forte de 25 produits répondant aux tendances du marché de l’époque.

Aujourd’hui, le fabricant luxembourgeois a décidé de renouveler cette gamme, dans le but d’apporter une réponse au traitement des nouveaux éléments propres à la carrosserie, en évolution constante.

Dans cette optique, la nouvelle gamme CDS (pour Car Detailing Solutions) comporte une trentaine de produits répartis en sept catégories bien distinctes (jantes/roues, carrosserie, cockpit, etc.). Elle se rapporte à un système de lavage automobile élaboré par Flowey : en appliquant les produits suivant l’ordre croissant des numéros indiqués sur les emballages, le fabricant garantit un résultat de grande qualité. Après un prélavage et un lavage du véhicule, notamment grâce aux produits "Pre-Wash Spray 2.2" et "HP Car Shampoo" (un shampoing très concentré spécial haute pression au parfum cerise), le consommateur a par exemple le choix entre plusieurs polishs techniques de qualité supérieure (n°3.1 - 3.4).

Plus concrètement, ces polishs sont élaborés à partir d’abrasifs Polygrad. Ingénieur chimiste chez Flowey, Vincent Podorieszack en dit plus : "Ceux-ci contiennent des microcristaux dont la structure particulière et révolutionnaire permet d’obtenir des résultats exceptionnels, optimisant le polissage et la brillance de tous les types de carrosseries tout en évitant micro-rayures, griffes, éraflures et halos, explique-t-il. En fonction de la taille des microcristaux, différents niveaux de polissage et de brillance peuvent être obtenus."

Dans la pratique, les dits "microcristaux" se divisent en particules de plus petite taille pour un bon polissage en début d’application, et pour apporter de la brillance et de la protection longue durée en fin d’application. Une propriété particulièrement intéressante pour les carrosseries fragiles notamment.

Evidemment, le design des emballages de la gamme CDS a également été retravaillé. Partant de là, tous les produits sont développés, fabriqués au Luxembourg (le site de production s’étalant sur 2500m2) et distribués dans le monde entier, par l’intermédiaire des boutiques des stations de lavage et des garages, en particulier.