WashTec bat des records

Qu’il s’agisse du groupe ou de la filiale nationale, le leader du lavage a enregistré des hausses significatives sur le plan commercial. Le résultat d’une stratégie basée sur la satisfaction client à tous les niveaux.

Avec un chiffre d’affaires 2016 atteignant 372,8 millions d’euros, le groupe WashTec enregistre une progression de 23% sur deux ans. De son côté, WashTec France enregistre un CA de 51,8 millions d’euros, synonyme d’une progression de plus de 21% en deux ans. "Pour ce qui est de 2016, il faut parler d’une année record avec une progression dans tous les secteurs, notamment la chimie qui à elle seule enregistre une hausse de 20% par rapport à 2015, souligne Fabrice Collet, directeur Grands comptes et Produits de lavage au sein de WashTec France SAS. En particulier, la plus forte progression revient aux centres de lavage indépendants, sachant que les grands comptes se sont bien maintenus."

Ainsi, en volume, le leader du lavage aura commercialisé un peu plus de 500 installations (portiques VL+PL+HP) sur le territoire. "Pour ce qui est des indépendants, le secteur se professionnalise avec des machines plus performantes, qui déterminent une meilleure qualité de lavage et, par voie de conséquences, un bon retour sur investissement, précise Fabrice Collet. En fait, leur positionnement s’établit plutôt sur le haut de gamme et non sur le low cost." Dans ce registre, le portique SoftCare Primo se distingue largement, avec plus de 100 installations réalisées rien que sur l’année 2016 (200 depuis sa sortie).

Reste que, comme souligné, la chimie a joué un certain rôle sur les bons résultats d’ensemble. A l’instar de la concurrence, la gamme évolue en permanence, ceci pour une simple raison : sortir une nouvelle formule se révèle normalement moins compliqué que de développer une nouvelle machine…

En ce sens, le "célébrissime" polish ShineTecs (reconnu par toute la profession) est désormais disponible dans une nouvelle formule visant à le rendre encore plus performant. Concrètement, à la formule acrylionic brevetée par Auwa (outre le fait de délivrer une brillance éclatante, sa principale caractéristique est de créer un film protecteur lors de chaque lavage avec effet "réparation"), s’ajoutent désormais un agréable parfum jasmin et des composants déperlants pour renforcer l’efficacité du séchage. Tout cela pour quoi ? Pour apporter une pierre à l’édifice de la culture d’entreprise que l’ensemble du groupe a mise en place depuis deux ans : la satisfaction client. "Une démarche globale adoptée à tous les niveaux, y compris à ceux de la facturation et du service maintenance", souligne Fabrice Collet.