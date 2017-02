Heurtaux fait l’actualité

Un trophée, une belle reconnaissance produit, un nouveau jeu sur le terrain… la société de Saint-Aubin-lès-Elbeuf aborde 2017 sous les meilleurs auspices.

Actualité chargée pour Heurtaux. D’abord, Bertrand Heurtaux, le président de la société basée à proximité de Rouen, a reçu le trophée Les Talents de l’Inpi (pour Institut national de la Propriété industrielle) en ce début d’année 2017 pour les innovations 2016 et les développements en cours de réalisation.

Par ailleurs, à la suite de l’appel d’offres européen de l’Assemblée nationale, Heurtaux a été plébiscité pour son fameux portique automatique de lavage sans contact Airtone.

Une belle reconnaissance pour cet équipement caractérisé notamment par ses cinq programmes, son bon rapport qualité/prix (de 70000 à 86000€ HT selon les configurations) et sa faible consommation d’eau (102 litres pour une citadine) et de shampooing. A lui d’exprimer désormais ses avantages sur les berlines des élus, députés et autres ministres !

Plus près du terrain, se positionne l’opération non-stop lancée dès ce mois de février 2017. En effet, après les albums de BD, les aventures de "freemous" se poursuivent à travers deux jeux gratuits pour smartphones (ios et android), mettant en scène la sympathique mascotte des stations de lavage regroupées sous la bannière Mouss’Auto. Ainsi, avec Aspi Runner et Mouss’Attack, les exploitants de station bénéficient d’une certaine dynamique visant à augmenter la fréquentation sur le site. A noter que ces applications sont disponibles en scannant un QR Code directement dans la station de lavage.

Parallèlement, d’autres jeux sont en développement et permettront aux clients de gagner des cadeaux, goodies et unités de lavage. Bref, une dynamique globale jouant un certain rôle sur les résultats 2016 bien sûr, sachant que la clôture de l’exercice se situe au 31 mars de l’année en cours. "Nous envisageons une croissance du chiffre d’affaires de 10%, avec un résultat net en hausse de 60% par rapport à l’exercice précédent, indique Bertrand Heurtaux. L’arrivée de Damien Rioult, responsable des ventes, spécialiste du lavage depuis vingt ans, accompagne notre croissance, tandis que le recrutement de deux techniciens supérieurs et d’un ingénieur informatique va permettre de développer les nouveaux grands projets de la société Heurtaux." A suivre !