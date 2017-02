Monnayeur rendeur

Le spécialiste de la monétique Cartadis vient de faire évoluer sa borne de paiement TL 12 avec l’ajout d’un nouveau système de rendu de monnaie.

Toujours à la pointe de la technologie en matière de monétique, Cartadis vient de faire évoluer sa borne TL 12 destinée aux portiques, via l’ajout d’un monnayeur rendeur. Guillaume Chaillat, attaché de direction au sein de la société, explique : "Habituellement, le marché du lavage est constitué d’automates de paiement munis de monnayeurs validateurs. De ce fait, les pièces sont acceptées, mais jamais rendues, que ce soit suite à un problème de fonctionnement du portique, une annulation du client ou un remboursement faisant suite à un sur-paiement. Ces cas de figures peuvent engendrer des mécontentements, voire des problèmes d’incivilité."

D’un point de vue technique, le monnayeur rendeur de Cartadis est constitué de six tubes stockant des pièces de monnaie, ces dernières étant utilisées dans le but de rendre la monnaie aux clients. L’avantage réside surtout dans le fait que ces tubes s’auto-alimentent avec les règlements des clients, évitant par là le réapprovisionnement par l’exploitant (comme dans le cas d’un rendu-monnaie via Hopper).

"Cette nouveauté pourrait permettre aux gérants de stations de rendre la monnaie par 10 ou 20 centimes afin d’ajuster les prix des lavages, par exemple passer d’un lavage à 6€, à 5,90€", fait remarquer Guillaume Chaillat.

Pour ce qui est du bilan 2016, Cartadis a poursuivi ses investissements visant à développer des solutions de paiement à un coût maîtrisé, une démarche encouragée par une progression notable du chiffre d’affaires.