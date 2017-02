Ceccato en croissance

Pour la troisième année consécutive, l’Italien Ceccato enregistre une croissance sensible sur ses marchés de prédilection.

Pour le groupe Ceccato, l’exercice 2016 s’est bouclé avec une croissance proche de 15%. Un résultat à la hausse pour la troisième année consécutive et ce, alors qu’un important contrat avec le pétrolier Eni, signé en Italie en fin d’année, jouera assurément un rôle à l’heure du bilan 2017. De quoi amener la firme de Vincenza à renforcer ses équipes au niveau des secteurs R&D, Production et Commercial.

"Pour l’année en cours, Ceccato accélère son développement et sera présent sur les trois salons majeurs du secteur, soit à Madrid en mars, Bologne en mai, et Paris en octobre, indique Franklin Martel, responsable des ventes Export de Ceccato spa. Comme le veut la tradition, les nouveautés seront présentées au salon de Bologne." Même s’il est encore un peu tôt pour dévoiler les éléments actuellement testés discrètement en Italie, il est déjà possible d’avancer que, fort du succès du passage de ses deux premiers modèles de portiques en génération 2.0, Ceccato va étendre sa démarche à d’autres modèles de sa gamme.

Pour rappel, l’évolution 2.0 fait appel à une nouvelle armoire électrique (conçue en partenariat avec Schneider Electric) dotée de nombreux variateurs afin de rendre toujours plus souples et flexibles le lavage et le séchage, mais aussi d’une connexion de gestion à distance de série pour piloter le lavage à distance avec une simple application sur smartphone ou tablette.

Bref, des applications à même de séduire la clientèle européenne. A ce sujet, si l’Italie demeure (logiquement) le principal marché de Ceccato, l’Espagne et la France se situent juste derrière, cette dernière représentant une trentaine de machines par an (chiffre en constante augmentation). Reste que, le Benelux, l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient et le Canada font aussi partie des marchés clés du groupe.