Eléphant Bleu fidèle à ses convictions

Si l’enseigne réalise un exercice 2016 sensiblement égal au précédent, elle n’en poursuit pas moins sa stratégie de conquête à la fois en matière de nouveaux centres et de nouveaux marchés. Celui des gestionnaires de flottes et autres prescripteurs, approchés via la Carte Pro, en donne un bel exemple.