Ecolave modernise son site

Le spécialiste du lavage sans eau vient de lancer son nouveau site Web avec de nouvelles fonctions.

Ecolave se pare d’un nouveau visage sur le Web avec le lancement de son nouveau site Internet (www.ecolave.fr), développé en partenariat avec l’agence Zeste d’Idées basée comme l’enseigne en Loire-Atlantique. Première grande évolution, le responsive design. Par le biais de cette solution devenue incontournable, le site s’adapte désormais à toutes les résolutions d’écran.

Mais, surtout, la volonté d’Ecolave a été d’optimiser la partie dédiée aux agences de ses franchisés, en mettant en place de nouvelles fonctionnalités : barre de recherche rapide par ville ou code postal pour trouver en un clic l’agence la plus proche, système de géolocalisation, demande de devis et prise de rendez-vous en ligne.

Dans la pratique, ces nouveautés apportent un véritable plus aux franchisés Ecolave et accroissent la proximité entre les intervenants et les clients actuels et futurs, particuliers comme professionnels. Les agences sont ainsi rapidement trouvables par les clients internautes en recherche d'un préparateur esthétique à deux pas de chez eux...

Pour rappel, l’enseigne créée en 2008 par Jeremy Richard compte aujourd’hui plus d’une cinquantaine d’implantations en France et des master-franchises en Suisse et au Maroc. A terme, le réseau a pour objectif d’atteindre une centaine d’agences réparties sur l’ensemble du territoire.