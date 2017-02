Arval affiche ses ambitions 2017

Sur le nouvel exercice, Arval France table sur une hausse de sa flotte louée d'au moins 4%. Une augmentation qui devrait reposer sur les grands comptes mais aussi toujours plus sur les PME/TPE et la location moyenne durée (LMD).

Arval France devrait encore être cette année un contributeur important à la croissance organique de la flotte monde d'Arval (elle a bondi l'an dernier de 8,4% à périmètre et change constants, avec 1028142 véhicules loués à la fin 2016). Après une hausse de 4,3% en 2016 avec 290216 véhicules loués à la fin de l'exercice, Arval France table en effet cette année sur une augmentation de sa flotte totale louée d'au moins 4%.

Et certains segments de marchés devraient lui permettre d'enregistrer plus rapidement cette croissance : l'an dernier, si la hausse d'activité du loueur avec les grands comptes a été de 2 %, elle s'est élevée auprès des entreprises du "small business" à pas moins de 15% (l'offre est proposée ici via la ligne de métier SME Solutions). Arval Moyenne Durée, son offre de location moyenne durée, a quant à elle vu sa flotte bondir de 35%. "Nous atteindrons bientôt les 5000 véhicules en location moyenne durée", note François-Xavier Castille, directeur général d'Arval France. Rien d'étonnant donc si Arval France table cette année sur une augmentation d'au moins 30% en LMD.

Toujours plus de véhicules seront en outre concernés par son offre de télématique embarquée Arval Active Link. "Il y en aura au moins 25000 à la fin 2017", relève François-Xavier Castille. Si le loueur fait depuis déjà des années du fleet management, notamment via son entité Public LLD, il pense aussi "booster" cette activité courant 2017. "Nous devrions également continuer à monter en puissance au niveau de la LLD à particuliers via l'offre dénommée 'Offre Globale Auto' mise en place récemment dans les agences BNP Paribas", conclut le directeur général d'Arval France. Une centaine de véhicules ont déjà été mis à la route dans le cadre de cette toute nouvelle offre. Plus de 200 commandes sont par ailleurs passées aujourd'hui tous les mois par des professionnels sur le portail du loueur Arval Webstore…

1028142

Véhicules loués par Arval au niveau mondial à la fin 2016 (+8,4%)

326150

Véhicules commandés l'an dernier par Arval à l'international (+24%)

248914

Véhicules vendus par Arval à l'international en 2016 (+27%)