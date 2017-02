Un Valeo Innovation Challenge record

Pour sa quatrième édition, ce concours destiné aux étudiants organisé par l'équipementier tricolore a atteint un nouveau record de participation avec près de 5000 inscrits.

Alors que les heureux gagnants ne seront connus qu'en octobre prochain, la quatrième édition du Valeo Innovation Challenge est d'ores et déjà un succès. Pour cause, alors que le dépôt des candidatures s'est terminé le 20 février dernier, l'équipementier tricolore se félicite d'avoir enregistré un nouveau record de participation avec près de 5000 étudiants issus du monde entier inscrits. Au total, 1628 équipes (+ 21% sur un an), représentant 80 pays et 748 universités différentes concourront cette année dans les deux catégories proposées.

"Imaginer l’innovation ou l’idée qui rendra, entre aujourd’hui et 2030, la voiture et ses modes d’utilisation plus intelligents, plus propres, plus intuitifs et plus fun" Tel est le thème proposé cette année. Pour l'aborder, 70% des équipes ont choisi de s'inscrire dans la catégorie "innovation technologique", les autres dans celle intitulée "idée pour des nouveaux modes d'utilisation de la voiture". Pour la première fois cette année, chaque équipe pourra associer un professeur à son projet, ce qui représente au final 162 personnes de plus engagées.

A compter de lundi dernier, 70 experts du groupe répartis dans l'ensemble des centres de R&D mondiaux accompagnés de scientifiques indépendants vont étudier chacun des projets en lice pour n'en retenir au final que 24. Leur identité sera dévoilée le 24 mars prochain. A partir de cette date, chaque équipe retenue se verra offrir une dote de 5000€ lui permettant de développer concrètement son projet au travers d'un prototype ou d'une application, par exemple.

Elles auront ensuite jusqu'au 13 juillet pour réaliser ce travail avant que le jury ne retienne finalement que 8 projets, dont les noms seront dévoilés deux mois plus tard. Les équipes présenteront alors leur création avant que le grand gagnant de ce challenge ne soit annoncé le 27 octobre 2017. La première équipe de chaque catégorie se verra remettre un chèque de 100000€, leurs dauphins un autre de 10000€ alors que le vainqueur de la catégorie "innovation technologique" aura la possibilité d'intégrer un accélérateur de start-up.