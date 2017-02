La franchise, un modèle porteur dans l'auto

Selon les chiffres de la Fédération française de la franchise, le secteur automobile demeure toujours le troisième secteur du genre et a généré, l'an dernier, un chiffre d'affaires en croissance de 2,7%.

2016 aura été une année particulièrement faste pour la franchise. Selon les constatations de la Fédération française de la franchise (FFF), la France représente toujours le premier marché européen du genre avec un total de 1900 réseaux (+3,6%), 71508 points de vente (+2,9%) et un chiffre d'affaires global de 55,1 milliards d'euros, en progression de 3,2% sur un an. Dans ce contexte, la FFF souligne que 94% des franchisés se déclarent optimistes alors que 76% d'entre eux considèrent que ce modèle permet de mieux résister à la crise.

Comptant de nombreuses enseignes de premier plan adeptes de celui-ci, l'automobile conserve sa place sur le podium des principaux secteurs de la franchise. Avec 235 franchisés supplémentaires (+3,1%), celui-ci totalise à présent 7886 franchisés répartis dans 83 réseaux. Un chiffre certes inférieur de moitié au secteur alimentaire, numéro un du genre, mais qui place l'automobile à seulement 200 adhérents du commerce. Evalué à 2,58 milliards d'euros, le chiffre d'affaires global des franchisés de l'automobile a progressé de 2,7%.

"Alors que le taux de chômage peine à passer sous la barre des 10%, la vitalité du modèle et la sécurité qu'il procure à tous ceux qui franchissent le pas montrent que la franchise est une réponse pour créer son propre emploi, note Michel Bourel, président de la FFF. Choisir la franchise, c'est non seulement donner un souffle nouveau à sa carrière, mais également une formidable occasion de participer à l'effort de redynamisation de la croissance, des territoires et de l'emploi. La franchise en France est diverse, forte et pérenne."