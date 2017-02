Les assureurs auto s'engagent auprès de l'Etat

Une nouvelle convention de partenariat dédiée à la prévention des risques routiers vient d'être signée entre l'Etat et la Fédération française de l'assurance (FFA).

Les compagnies d'assurance investiront de nouveau dans la lutte contre l'insécurité routière ces cinq prochaines années. Elles viennent de signer une nouvelle convention de partenariat en faveur de la prévention des risques routiers avec l'Etat français via la Fédération française de l'assurance, ou FFA (elle est née de la fusion de la Fédération française des sociétés d'assurances, ou FFSA, et du Groupement des entreprises mutuelles d'assurance, ou Gema). Comme lors de la précédente convention, tous les assureurs s'y engagent à affecter annuellement aux actions de prévention des risques routiers au moins 0,5% des cotisations de responsabilité civile automobile qu'ils perçoivent. Les axes prioritaires de la nouvelle convention quinquennale ne seront toutefois pas les mêmes que ceux définis en 2010.

Les nouvelles priorités sont la lutte contre les principaux facteurs de risques tels que la vitesse ou les produits psychoactifs, la réduction en nombre et en gravité des accidents de deux-roues motorisés, et enfin le développement de l'éduction routière. "Collectivement, la profession dédiera 65% des sommes globales consacrées à la prévention à [ces] objectifs prioritaires", souligne la FFA. Les assureurs relaieront notamment les actions de l'Etat destinées à limiter la vitesse sur les routes, sensibiliseront les motards au sujet du débridage en partenariat avec la Sécurité routière, et faciliteront à la fois le développement de chartes de sécurité routière dans les branches professionnelles et la mise en place de plans de prévention au risque routier dans les entreprises.