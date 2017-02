EASY!Force de Kärcher

Kärcher lance une poignée-pistolet innovante destinée à équiper en série tous ses nettoyeurs haute pression professionnels, à eau chaude ou à eau froide.

A n’en pas douter, le concept EASY!Force de Kärcher va révolutionner l’utilisation de la traditionnelle poignée-pistolet équipant les nettoyeurs haute pression. Destinée à équiper en série tous les nettoyeurs professionnels, à eau chaude comme à eau froide, cette poignée-pistolet exclusive sur le marché a donné lieu au dépôt de pas moins de huit brevets par la marque allemande…

Concrètement, la poignée-pistolet EASY!Force a pour but de garantir un confort d’utilisation inégalé. En effet, lors du nettoyage d’une surface ou d’une pièce, la force de recul générée par le jet haute pression permet d’activer sans effort, avec la paume de la main, la gâchette positionnée à l’arrière de la poignée. Ainsi, la tension permanente qui s’exerçait jusque-là dans la main et les doigts (avec à la clé des risques de troubles musculaires) pour maintenir la poignée-pistolet enclenchée n’a plus lieu d’être.

En outre, sur le plan fiabilité, cette nouvelle poignée dispose d’une valve composée d’une bille et d’un siège de soupape en céramique qui résistent aux particules généralement à l’origine des dégradations. Grâce à ce développement, elle se révèle cinq fois plus résistante qu’une poignée-pistolet classique.

Reste l’aspect pratique. Avec le système breveté EASY!Lock, le verrouillage de la poignée-pistolet est simple et bien plus rapide qu’avec un raccord vissé classique, tout en étant sécurisé et robuste. En fait, le fabricant allemand estime un gain de temps de 80% dans les manipulations.