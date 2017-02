Nissan inaugure Get&Go Micra

L'offre inédite de copropriété automobile de Nissan France a enfin été lancée sur le marché. Bernard Loire, le directeur national de la marque, a livré quelques clés de compréhension.

"Nous ciblons les citadins qui n'envisageaient pas l'acquisition d'un véhicule neuf, mais qui ont des besoins de mobilité automobile", a résumé Bernard Loire, le directeur de Nissan France et président de Nissan West Europe (France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg), ce 21 février, comme un coup d'envoi au programme Intelligent Get&Go Micra. Pour mémoire, il s'agit d'une offre de copropriété d'une Micra de nouvelle génération.

Dans un premier temps, seuls des individus de plus de 21 ans, détenteurs du permis de conduire depuis plus d'un an et résidants à Paris et dans les départements limitrophes (77, 91, 92, 93, 94 et 95) y auront accès. "Il faut une densité de population pour parvenir à former des groupes", insiste Bernard Loire. Ceux-ci, le savait-on déjà, seront composés de deux à cinq personnes, grâce à un algorithme qui rapprochera les profils compatibles en fonction de leur situation géographique et de leurs critères (plages d'utilisation, format, budgets…). Les tarifs s'échelonneront entre 69€ (groupe de cinq clients sur un contrat de 15000km/12 mois) et 184€ (deux clients sur un contrat de 20000km/12 mois). Des sommes prélevées mensuellement par copropriétaire.

Si Nissan présente cela comme une acquisition de VN en propriété partagée, dans les faits, il s'agit d'un contrat de location assez classique, qui comprend tous les frais (assurances, entretien, carburant), de l'aveu de Bernard Loire, dont les équipes ont travaillé en collaboration avec RCI Mobility, la start-up indépendante financée par Bank. Pour preuve, le nom de RCI Mobilty apparaîtra sur les certificats d'immatriculation. Les clients vont alors souscrire pour un an. Période au terme de laquelle, ils pourront repartir sur une nouvelle année, avec une nouvelle voiture. "Nous ne souhaitons pas entrer dans des logiques de prolongations", cadre le directeur de Nissan France.

Pas d'engagement de volume

Sur le plan de la commercialisation, les concessionnaires Nissan d'Ile-de-France assurent la livraison des véhicules (des Micra 90ch essence en finition Acenta), après les avoir équipés de la solution technologique de RCI Mobility. La start-up fournit notamment le kit de connectivité qui permet de géolocaliser et de gérer les sessions de location. "Je suis agréablement surpris de l'enthousiasme des distributeurs, se félicite Bernard Loire. Ils ont été très proactifs." Ceux-ci seront rémunérés selon une grille "traditionnelle", en tant que partenaire de l'organisme financier, RCI Bank.

Mais quels sont les objectifs volumétriques ? Pour l'heure, Nissan ne prend pas d'engagement. "L'an passé, environ 20% des 8000 à 9000 Micra vendues, ont été immatriculées à Paris", donne comme seul repère Bernard Loire, soulignant que cette fois la cible sera différente et, notons-le, que la citadine était en fin de carrière. Toujours est-il que Paris et sa région serviront de laboratoire. En fonction des résultats, d'autres agglomérations, de France ou d'Europe, pourraient adopter Intelligent Get&Go Micra. Et pourquoi pas même avec d'autres véhicules. Nissan ne s'interdit aucune évolution.