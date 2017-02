Renault Sport dévoile sa RS17

Après une saison 2016 décevante, le constructeur tricolore est reparti d'une feuille blanche pour mettre au point cette nouvelle monoplace censée lui permettre de devenir le cinquième constructeur du paddock.

Annoncé fin 2015, le retour de Renault en Formule 1 peine à se confirmer. Si les monoplaces au losange ont bel et bien concouru l'an dernier, la faiblesse de leurs résultats (neuvième sur onze au classement constructeurs avec huit petits points) a quelque peu jeté le trouble dans les rangs d'un groupe qui ambitionne de reconquérir, à terme, le titre mondial. Poussé par ce constat, mais aussi par l'évolution notable de la réglementation de la F1, les équipes de Renault Sport Racing ont alors entièrement revu leur copie. "Les équipes de Viry-Chatillon et de Enstone ont réalisé un énorme travail", pour arriver à ce résultat, se félicite Bob Bell, directeur technique de l'écurie.

"Réduire l'écart qui nous sépare des meilleurs"

Pour le moment vêtue d'une robe noire et jaune, la RS17 profite à plein des nouvelles opportunités offertes par les institutions de la discipline avec un design beaucoup plus agressif que sa devancière qui joue clairement le jeu de l'aérodynamique. Plus large, plus longue, chaussée de plus gros pneus, cette monoplace comprend également un aileron arrière abaissé ainsi qu'une dérive centrale qui attire l'œil au premier regard. "Nous ne saurons que plus tard dans la saison si ces nouvelles règles constituent une bonne chose pour la F1, étaye Cyril Abiteboul, directeur général de l'écurie. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde est reparti de zéro ou presque dans sa réflexion, donc, pour nous, c'est une opportunité de réduire l'écart qui nous sépare des meilleurs."

De façon plus globale, cette monoplace vient surtout concrétiser les efforts de Renault pour intégrer les équipes de l'écurie Lotus dans ses rangs. Cyril Abiteboul ne s'y trompe pas, rappelant que c'était là "l'une des clés de la réussite. Renault Sport fait désormais partie intégrante du groupe et profite parfaitement de ce que Renault est capable de produire en matière de haute performance". En attendant le lancement de la prochaine saison, le 26 mars à Melbourne (Australie), le constructeur tricolore affiche ses ambitions. Président de la structure, Jérome Stoll parle ainsi d'un "cap à franchir" et ambitionne de "devenir la cinquième équipe du paddock".

Alain Prost officiellement de retour

Un objectif auquel contribuera sans doute le nouvel arrivant, Niko Hulkenberg, qui composera le duo de pilote cette saison aux côtés de Jolyon Palmer. Son arrivée se conjugue avec celle d'une figure bien connue de la F1. Evoqué et espéré par certains depuis longtemps, le retour d'Alain Prost chez Renault se concrétise enfin. Ou plutôt se concrétise-t-il officiellement, le quadruple champion du monde ne s'étant jamais réellement éloigné du losange et étant un membre très actif de sa participation en Formule E au travers de l'écurie e.Dams. Nommé Conseiller spécial, le professeur demeure toutefois fidèle à sa discrétion légendaire, expliquant qu'il resterait "dans l'ombre".

"Ce n'est pas la première fois que je suis impliqué chez Renault et, pour être bien précis, je n'aurai pas un rôle à temps plein, indique ce dernier. Ce qui est important, c'est que Renault puisse être compétitif et remporter des courses le plus rapidement possible." Alain Prost rejoint également le comité exécutif de Renault Sport Racing, aux côtés de Jérome Stoll et Cyril Abiteboul. "Siéger au sein du comité exécutif est essentiel pour veiller à ce que nous prenions les meilleures décisions possibles et à ce que nous définissions la meilleure stratégie possible pour faire de Renault une équipe gagnante dans le futur", conclut le champion tricolore.