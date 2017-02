Etude McKinsey : les transports doivent se préparer à la robotisation

Selon la dernière étude du cabinet McKinsey, cinq secteurs se révèlent particulièrement exposés aux risques d'automatisation. Parmi eux, celui du transport et de la logistique.

Le secteur du transport et de la logistique figure au quatrième rang des secteurs les plus exposés à l'élan d'automatisation, d'après les résultats de l'étude "A Future That Works : Automation, Employment, And Productivity", réalisée par McKinsey et relayée par nos confrères du site Frenchweb. Le cabinet évalue à 57% le potentiel d'automatisation du secteur.

Comme dans bon nombre d'industries, le secteur du transport et de la logistique verra, avant tout, une robotisation des tâches prévisibles et de collecte de données. Dans son tableau récapitulatif, McKinsey rapporte néanmoins que les fonctions de gestion des équipes et d'expertise sont relativement protégées. Les analystes prédisent que, d'ici 2055, la moitié des activités actuellement réalisées par des hommes seront automatisées.

Dans le Top 5 des secteurs industriels les plus exposés, McKinsey classe dans l'ordre l'hébergement et de la restauration (73% d'automatisation potentielle), les usines de production (60%), l'agriculture (58%) et le commerce de détail (53%).